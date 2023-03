¿Quién es Melissa Galindo?, Alessandra Rosaldo cuando le preguntan sobre el caso de Kalimba

Alessanda Rosaldo aseguró que no tenía ni la menor idea del nuevo escándalo que rodea a Kalimba, luego de que la cantante Melissa Galindo lo acusara públicamente por haberla tocado de forma indebida, así como por insinuárselo sexualmente, pues no sólo destacó que no estaba enterada de la noticia, si no que no conocía quién era la denunciante.

Han pasado más de 13 años desde que Kalimba se enfrentó a una acusación de abuso sexual por primera vez, en la que estuvo involucrada una joven menor de edad, pero ahora es la cantante Melissa Galindo quien ha alzado la voz, al compartir la historia que vivió al lado del músico hace tres años, con quien estaba trabajando en la producción de su álbum como solista.

A propósito de los señalamientos de Melissa, las cámaras de "Venga la alegría" cuestionaron a Alessandra Rosaldo que, junto a Sentidos Opuestos, participa en el "90´s Pop Tour", donde Kalimba es su compañero, acerca de qué opina sobre la situación que enfrenta, pues Galindo ya dijo que piensa emprender un proceso legal en contra del cantante que a su vez, también ha asegurado que está listo para ampararse.

Sin embargo, tal parece que la intérprete de "Amor de papel" no estaba enterada de la situación que enfrenta su compañero de gira, pues cuando le hicieron el cuestionamiento, Alessandra destacó que, aunque sabía que no le creerían, no estaba enterada ni de los hechos ni de quién era la persona que estaba acusando al cantante de 40 años.

"Híjole, igual y no me vas a creer, pero no sé de qué me estás hablando, no tengo absolutamente nada qué opinar porque desconozco el tema, prefiero no opinar del tema… no sé de qué hablan, ¿quién es Melissa Galindo", dijo desconcertada. "No tengo idea de qué me están hablando, no sé quién es Melissa Galindo y no sé qué está pasando", destacó.

De lo que sí emitió una opinión fue acerca de la solidaridad que las y los integrantes de OV7, aplaudiéndola, pues aseguró que ellos, más que nadie, conocen a Kalimba por todos los años que han trabajado con él.

"Me parece maravilloso que se defiendan entre compañeros, ellos son hermanos de vida, llevan toda la vida trabajando juntos, si alguien conoce a Kalimba son precisamente sus compañeros de OV7 y me parece hermoso que se apoyen unos a otros, claro", señaló.