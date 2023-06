¿Quién es Alex Newell y por qué hizo historia en los Tony Awards 2023?

El domingo se llevó a cabo la entrega de los Tony Awards 2023, en donde Alex Newell hizo gistoria como la primera persona no binaria en ganar un premio gracias a su actuación en la obra Shucked.

Newell ganó la categoría de mejor actor de reparto en un musical.

"Mamá te amo, gracias por creer en mí, gracias por amarme incondicionalmente", dijo en su discurso de agradecimiento.

¿Quién es Alex Newell?

Newell saltó a la fama gracias a la serie Glee del genio de la televisión Ryan Murphy.

Fue gracias al concurso The Glee Project que logró obtener un papel en la serie musical, el reality se encargó de buscar a nuevos talentos para integrarse al elenco.

En Glee dio vida a Wade "Unique" Adams.

Más tarde se sumó al elenco de la serie Zoey's Extraordinary Playlist.

Ha lanzado música propia, en 2016 estrenó su primer EP: Power.

En teatro ha actuado en las obras Once on This Land, Joseph and the Amazing Technicolor, The Last Supper y Shucked.

EFE

Más tarde, J. Harrison Ghee subió al escenario para recibir un premio como mejor actor principal, convirtiéndose así en la segunda persona no binaria en ganar un Tony.