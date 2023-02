¡Que triste! Llegan las primeras cancelaciones del 2023 de series en Prime Video

Amazon Prime Video se convirtió en el 2022 en una de las plataformas de streaming más importantes gracias a estrenos como The Lord of the Rings: The Rings of Power, La periferia: Conexión al futuro y Reacher, por mencionar algunas.

Sin embargo, a pesar de que algunas series disfrutaron de éxito que les aseguró nuevas temporadas, hay otros programas que no lograron impresionar a la audiencia y el servicio de streaming terminó por cancelar.

Este miércoles se revelaron dos programas serán cancelados y otros dos que gracias a su éxito tendrán nuevas temporadas.

El primero de los programas que serán renovados es James May: Our Man in..., que acaba de ser renovado para una tercera temporada.

También hay buenas noticias para los fans de Chris Pratt, puesto que la serie que protagoniza, The Terminal List, fue renovada para una segunda temporada.

Por otro lado, las malas noticias son para Clarkson's Farm y The Grand Tour, que fueron canceladas.

En tanto, hay que señalar que la serie de El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder está planeada para ser una historia de cinco temporadas, al momento están aseguradas la segunda y tercera, que ya están en producción. Se espera que la temporada dos se estrene en 2024.