¿Por qué Tony Bennett salvó a Lady Gaga del olvido?

Cuando se piensa sinónimos del nombre de Lady Gaga, se puede pensar en palabras como “estrella del pop”, “leyenda musical”, “talento” y “éxito”, sin embargo, algo que pocos saben es que la también actriz vivió un momento en el que su carrera estuvo a punto de quedar en el olvido.

Todo se remonta al año 2013, cuando Lady Gaga estaba por hacer su gran regreso musical luego de terminar abruptamente su gira Born This Way Ball Tour, a causa de una lesión en la cadera. El tour servía para promocionar el segundo álbum de estudio de Gaga, Born This Way (2011), el cual fue sumamente exitoso, todos esperaban que el resultado de Artpop (2013) su tercer álbum de estudio, fuera similar, aunque las cosas no salieron como se esperaban, ni para Gaga, ni para la disquera. El álbum, aunque no podría considerarse un completo fracaso, supuso una caída para Gaga. Algo riesgoso, tomando en cuenta que era una artista relativamente nueva.

Sin embargo, contrario a lo que podría pensarse, el siguiente paso de Gaga fue sorprendente, en lugar de intentar sacar un nuevo trabajo pop que la catapultara al estrellato con el que había iniciado su carrera con éxitos como Just Dance, Bad Romance o Poker Face, Stefani Joanne Angelina Germanotta, su nombre de nacimiento, hizo algo impensable, grabó un disco con Tony Bennett, leyenda del jazz.

Cabe señalar que Gaga ya había cantado con Bennet en el 2011, en el tema Lady Is A Tramp, pero esta vez, el paso era agigantado, pues por primera ocasión, Gaga estaba grabando un álbum colaborativo conformado en su totalidad por temas de Jazz, con tal solo 27 años de edad.

La historia es que Bennett acudió a un concierto de Gaga, y le hizo la invitación de grabar un álbum juntos, Tony vio el potencial de Gaga.

Esto representó que Gaga dejara de ser la estrella pop del momento, lugar que en ese entonces tomaron figuras nuevas como Ariana Grande, o las ya experimentadas Miley Cyrus, Katy Perry y Taylor Swift.

Pero lo que estaba pasando con la carrera de Gaga era más interesante, el público y los críticos la estaban tomando en serio; Gaga pasó de ser una estrella del pop de moda a ser considerada una artista en su totalidad.

El lanzamiento del álbum Cheek to Cheek de Gaga y Bennet fue todo un éxito comercial, a pesar de ser de jazz, alcanzó el puesto número uno en Billboard 200 y se estima que para 2018 había vendido más de 700 mil copias. El álbum se alzó con el Grammy a mejor álbum pop tradicional.

Después de una extensa gira junto a Bennett, a Gaga le llegaron oportunidades de cantar en homenajes en los Premios Oscar y los Grammy a figuras del entretenimiento como David Bowie y Julie Andrews.

Sumado a esto, a Gaga le ofrecieron oportunidades actorales como la serie American Horror Story: Hotel (2015), con la que ganó un Golden Globe como mejor actriz de miniserie, luego llegaría el Superbowl en el 2017, con lo que se consolidó y llevó a cabo su gira Joanne World Tour, para promocionar su álbum aclamado Joanne (2016), del que se desprendió la balada Million Reasons, las cosas cambiaron, Gaga ya no era una simple “pop star”, ahora era una baladista.

Más tarde, Gaga terminó siendo nominada al Oscar por su actuación en la película A Star Is Born (2018), no ganó como mejor actriz, pero sí se llevó el galardón por Canción Original gracias a Shallow. Cabe señalar que también fue nominada a canción original por el tema Til It Happens To You en 2016 y Hold My Hand en 2023.

Gaga también hizo una residencia en Las Vegas con dos espectáculos, uno con sus canciones pop y extravagancias, y otro con temas jazz, el segundo fue más exitoso.

La última vez que Gaga y Bennet trabajaron juntos fue en el álbum Love For Sale, lanzado en el 2021. El álbum fue muy exitoso y se hicieron varios especiales de televisión, uno con Tony presente, siendo una de sus últimas y emotivas presentaciones.

En 2022, Love For Sale, que tiene versiones de temas de Cole Porter, ganó dos Grammy, uno a mejor álbum de pop tradicional y uno a su producción. En tanto, el especial One Last Time: an Evening With Tony Bennett and Lady Gaga, fue nominado al Primetime Emmy.

Cabe señalar que Gaga regresó a su estilo extravagante en el 2020, con su álbum Chromatica del cual hizo una gira exitosa en el 2022; sin embargo, la percepción del público hacia Gaga cambió, Gaga ahora es una diva del entretenimiento, al estilo de leyendas como Barbra Straisand, Bette Midler y Liza Minelli y todo fue en gran parte por haber trabajado con una leyenda como lo fue Tonny Bennet, quien falleció este viernes 21 de julio a los 96 años de edad.