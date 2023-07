¿Qué tiene que ver Poncho de Nigris con el secuestro del esposo de Gloria Trevi?

El nombre de Gloria Trevi en La Casa de los Famosos se ha escuchado muchas veces debido a que Wendy Guevara, una de las grandes favoritas para ganar el reality, siempre comparte su gusto por la cantante regiomontana, quien protagonizó un encuentro incómodo con Poncho de Nigris el pasado fin de semana.

Hace unas semanas, Poncho contó que la abuela de su hija mayor está pagando una condena de 40 años en la cárcel por el secuestro del abogado Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, razón por la que su visita a La Casa de los Famosos México se puso un poco tensa entre los dos regiomontanos.

Cuando tocó el turno de saludarlo, Gloria habló con Poncho sobre el tema:

“Con Poncho la historia que nos ha unido y desunido, quiero decirte que vi tu comentario y eres fantástico como papá, tienes una hija maravillosa. Tienes toda la razón, super entendible. Cuando te vi platicar dije 'wow, cómo a veces las personas tienen una y otra versión y no nos sentamos a platicar', pero para mí quedó todo muy claro, y tu hija es una hermosa y de verdad quisiera cumplir mejor con ella ”.

Y es que Poncho, expresó que esa situación va a ser muy fuerte para su hija Ivana, sin embargo, aseguró que ya platicó con ella sobre el tema.

En el año 2011, Lucy Garza, quien era la pareja de De Nigris y su suegra Juanita Sánchez Quintana, fueron acusadas de secuestrar al esposo de Gloria Trevi en Monterrey después de cenar juntos, resaltando que Armando Gómez fue padrino de bautizo de Ivanna, la hija de Lucy Garza y Poncho de Nigris, sin embargo, el presentador asegura que Lucy no tuvo nada que ver en el secuestro, aunque tuvieron que huir a Estados Unidos, donde las buscó por algún tiempo.

Juanita Sánchez y su hija fueron detenidas en San Antonio, Texas, en 2013 tras un robo a un supermercado. Juanita fue extraditada a México en el 2014 y llevada al penal de Tepic, Nayarit, con cargos de delincuencia organizada y secuestro.

"Eso de Gloria de que vino y me dijo que saliendo quiere platicar conmigo me va a hacer nota bien cabrón, lo van a agarrar y van a investigar todo. Yo ya no sé qué pedo, pero yo creo que ya no va a salir (la abuela de su hija de la cárcel). Wey, es que cómo haces eso, es lo peor que existe", dijo Poncho de Nigris en torno al secuestro de Armando Gómez que duró seis meses, aunque no supo si se pagó o no el dinero que pedían por el rescate.