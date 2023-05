¿Qué tiene que ver Beyoncé con el protagónico de Halle Bailey en La Sirenita?

La selección de la actriz Halle Bailey como Ariel para el live-action de La Sirenita ha dado mucho de que hablar, en medio de críticas, rechazo, aplausos y polémica, la cinta finalmente llegará a los cines este 25 de mayo.

Lo que muchos no saben, es que detrás de la carrera de Halle hay esfuerzo y trabajo desde muy pequeña, una carrera musical aclamada y el apoyo de una de las grandes de la industria: Beyoncé.

Halle nació en marzo 27 del año 2000, actualmente tiene 23 años de edad, inició una carrera en la actuación a muy temprana edad con papeles pequeños en cintas como Joyfol Noise (2012) y Let it Shine (2012).

Halle tiene una hermana, Chlöe, quien también actúa y canta. De hecho, ambas forman el grupo ChloeXHalle, el cual inició cuando comenzaron a subir videos a YouTube en el 2011

El primer video que lanzaron fue un cover de Beyoncé, Best Thing I Ever Had, cuando Halle tenía 11 años y Chlöe 13 años de edad. Curiosamente, sería Beyoncé quien las haría virales, pues el cover del tema Pretty Hurts, alcanzó gran recepción.

Para 2015 firmaron un contrato con Parkwood Entertainment, una agencia artística fundada por Beyoncé, desde entonces, se convirtieron en las protegidas de la diva del r&b.

En 2018 estrenaron su primer álbum debut como dueto, The Kids Are Alright, con el que lograron ser nominadas al Grammy. Para 2020 lanzaron Ungodly Hour, siendo este su último trabajo juntas, antes de embarcarse en sus carreras solistas.

La Sirenita

Para 2019, iniciaron las preparaciones para el live-action de La Sirenita, muchos nombres sonaron para ser la protagonista, la favorita era Zendaya. Era un hecho que la película tomaría un rumbo distinto a la original.

Al final, la elegida fue Halle, quien cautivó a Disney con su talento. "Protegida de Beyoncé será La Sirenita", se podía leer en algunos titulares de la prensa.

Algunos siguen cuestionando el protagónico de Halle. En redes sociales se ha hablado sobre la intervención de Beyoncé para que la actriz y cantante consiguiera el papel, pues la Queen B había estado trabajando muy de cerca con la casa de Mickey Mouse en el live-action de El Rey León, así como la banda sonora y álbum de Beyoncé inspirado en el largometraje.

Esto, por supuesto, son rumores solamente.

Lo que queda claro es que el talento de Halle es innegable, pues desde muy pequeña ha estado cantando y actuando.

Tras aparecer en La Sirenita, volverá a la pantalla grande para la versión cinematográfica del musical The Color Purple. Se espera también el lanzamiento de su carrera musical en solitario, tal como lo hizo su hermana Chlöe, quien lanzó en marzo su trabajo debut In Pieces.