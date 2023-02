'¡QUÉ TIEMPOS AQUELLOS!'

Sin duda, la década de los ochenta llegó para quedarse. Aportó de todo a la cultura, a la sociedad, al arte y por supuesto a la música.

En aquellos años, varios intérpretes de la música de habla hispana conocieron el éxito gracias a sus canciones, sus potentes voces y su nato profesionalismo. Eran tiempos que muchos no olvidan. Los cassettes y discos LP, que se escuchaban en las grabadoras y toca discos, estaban a la orden del día.

Y en los ochenta, artistas como Dulce, Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Rocío Banquells, Emmanuel, Mijares, Rocío Dúrcal, Isabel Pantoja, Valeria Lynch, Angela Carrasco, Paloma San Basilio, Rocío Jurado, José José, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Lupita D'Alessio, Flans, Pandora, Yuri, Lucía Méndez, José Luis Rodríguez "El Puma", Napoleón, Raphael, Camilo Sesto, Roberto Carlos o José Luis Perales, entre muchos otros, eran los meros meros de las listas de popularidad.

Sus trabajos musicales se vendían como pan caliente. Algunos han muerto; otros, se siguen entregando a sus fans cada que suben un escenario, como José María Napoleón, quien se despidió de los laguneros en noviembre pasado. Aunque fue en los setenta cuando dio a conocer sus temas emblemáticos como Vive y El Grillo, José María de igual manera generó hits en los ochenta, entre ellos, Celos.

La fallecida española, Rocío Jurado, lanzó una gran cantidad de discos, pero hay dos que quedaron en la memoria de sus fans, Señora (1980) y Como una ola (1982), que arrojaron los clásicos Ese hombre, Como yo te amo, Señora, Algo se me fue contigo, Muera el amor y Como una ola.

Jurado se presentó el 29 de mayo de 1986 en el majestuoso Teatro Isauro Martínez como parte de su gira Alma y temperamento.

Otra oriunda del Viejo Continente que conquistó Tierra Azteca, tan es así que fue llamada "La española más mexicana" fue Rocío Dúrcal. Empezó su carrera muy joven, sin embargo, en los ochenta generó éxitos radiales, algunos de ellos, de la mano de Juan Gabriel.

Muchos no olvidan en voz de Rocío: Juro que nunca volveré, Me despertó la realidad, No sirvo para estar sin ti, La gata bajo la lluvia o Frente a frente.

Rocío murió en 2006. Su última actuación en estas tierras ocurrió el 13 de febrero de 2004 en el palenque de la Feria de Gómez Palacio.

Emmanuel consolidó su carrera en los ochenta. En la radio sonaban una extensa lista de sus "tracks". La gente se emocionaba y se sigue emocionando al escucharlo cantar Insoportablemente bella, Quiero dormir cansado, Tengo mucho que aprender de ti, El rey azul o Hay que arrimar el alma.

En una charla con El Siglo de Torreón, Emmanuel mencionó que desde los 15 años viene a la región.

En su juventud, se presentaba bastante en el Auditorio Municipal y en fechas más recientes, ha cantado en el palenque de la Feria de Gómez, el TSM o el Coliseo, ya sea en solitario o con su amigo Manuel Mijares.

Y justamente, Mijares era corista de Emmanuel. Un buen día, decide emprender su camino en solitario, sin saber que, al igual que su amigo, conseguiría el éxito con Soldado del amor, No se murió el amor, El rey de la noche o Uno entre mil.

En los ochenta, los entonces jóvenes rebeldes se identificaban con los temas de las Flans, mientras que los más tranquilitos se enamoraban y sufrían con las rolas de las Pandoras.

Quién iba a imaginar que décadas después, ambas agrupaciones se reunirían para realizar una gira que justo trajo a sus integrantes el año anterior a la Comarca.

"A cada rato revive esa década. Ahora sí que le dan electroshocks y vuelve a revivir esa época donde hubo una gran riqueza musical en México y el mundo.

"Los 80 marcaron la música. En ese tiempo surgió ese pop absoluto que se comió a todo lo demás y además trascendió renovándose de diversas maneras. Había mucha musicalidad y diversión", mencionó Mimí en una pasada entrevista con El Siglo. Pero en aquel tiempo, también lideraban las listas otras agrupaciones que seguramente usted conoce y eran Timbiriche, Fandango y Menudo. José José comenzó a triunfar en la década de los setenta, pero su consolidación llegó en los 80, en donde arrojó más éxitos como Desesperado, No me digas que te vas, Me basta, Lo dudo y El amor acaba.

Algo similar ocurrió con Juan Gabriel, su camino en los escenarios empezó a recorrerlo desde jovencito y fue en los ochenta en donde se coronó sin parar como el líder de las listas con los temas La frontera, El noa noa, Yo no nací para amar, Con tu amor, Ya lo sé que tú te vas, Si quieres, No me vuelvo a enamorar, Insensible, Caray o No vale la pena.

Dulce, Rocío Banquells, Amanda Miguel, María Conchita Alonso, Lucía Méndez, Yuri, Daniela Romo, Isabel Pantola, Valeria Lynch, Paloma San Basilio y Ángela Carrasco eran también las reinas de los charts de popularidad y vendían discos a más no poder. En la actualidad, todas ellas siguen trabajando.

La argentina, Valeria Lynch, atendió a este diario en su estudio de grabación en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 2019. Ahí, habló de su amor por México.

"Tengo mucha historia con México y muchos recuerdos maravillosos. Hace muchos años hice Evita en México por lo que tuve que vivir allá y por ello, uno de mis hijos hizo el preescolar allá; me atrevo a decir que México me ayudó a darme a conocer en países tan lejanos como Japón, España, Holanda o Estados Unidos", externó.

"¡Qué tiempos aquellos!, en los que grandes voces brillaban con mucha intensidad por todos lados. Teníamos y seguimos teniendo cantantes de lujo, que esperemos, sigan brindándonos sus talentos muchos años más, porque los cantantes de hoy en día, sin demeritar su trabajo, casi siempre pegan por un rato y luego el público los olvida, a muchos de ellos no se les ve futuro alguno", dijo Esther Díaz, quien fue locutora de radio justamente en la década tratada este domingo.