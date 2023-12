¿Qué tecnologías desaparecieron en el 2023?

El 2023 estuvo repleto de lanzamientos y sorpresas en el mundo tecnológico. Entre los estrenos e innovaciones, también hubo cambios, cierres y despedidas de programas, servicios y plataformas.

Sin duda, uno de los más drásticos e inesperados fue la transformación de Twitter por X. Durante los 12 meses, Elon Musk se encargó de darle una nueva apariencia y nombre a la famosa app. A tal punto que la rebautizó y su característico logo desapareció.

Los fans también se despidieron de eventos como la E3, así como de ciertos servicios en sus plataformas favoritas como la posibilidad de compartir la contraseña de Netflix con sus amigos o conocidos.

Tecnologías que dijeron adiós en 2023

Facebook Messenger Lite

La versión optimizada y ligera para chatear en Facebook dejó de funcionar en septiembre de 2023. Desde 2016, la app ofrecía funciones más simplificadas como una alternativa ante las versiones originales que ocupaban mucha memoria del dispositivo.

Sin embargo, Messenger Lite, que se caracterizaba por el ícono de mensaje blanco, ya no está disponible en las tiendas online como Google Play. Ahora, los usuarios solo disponen de la versión normal.

WordPad

El procesador y editor de textos de Windows también cierra este año. Con alrededor de 28 años en funcionamiento, esta herramienta se encontraba en un término medio entre lo básico como el Bloc de Notas y lo especializado como Word.

Si no te suena, no tienes que preocuparte demasiado. En septiembre, Microsoft anunció que ya no actualizará la app y que no la incluirá en las futuras versiones de su sistema operativo.

YouTube Stories

Para algunos les resultará una sorpresa saber que la popular plataforma de videos tenía una función parecida a las Stories de Instagram y Facebook. Al igual que otras apps, podías agregar stickers, filtros, texto y demás detalles para personalizar el video.

Antes de desaparecer, estaba disponible exclusivamente para creadores con más de 10 mil suscriptores. Después de 5 años, YouTube decidió eliminarla para "priorizar sus funciones claves", como las publicaciones comunitarias, Shorts, lives y más, según explicó la compañía en un comunicado compartido en mayo pasado.

Cortana

En junio 2023, Windows anunció sus planes de deshacerse de su asistente de voz, pues consideró que como "app independiente era obsoleta".

Con el comunicado que anunciaba el fin de Cortana, Microsoft presentó a sus usuarios otras alternativas que funcionan con Inteligencia Artificial, como Bing Chat, que puede responder a preguntas complejas basadas en fuentes confiables; y Microsoft Copilot, capaz de brindar asistencia de IA.

Google Podcasts

No es sorpresa que el gigante tecnológico jubile a varios de sus productos. Uno de ellos es la plataforma que albergaba contenido de creadores en formato de Podcast.

Surgió en 2018, pero 5 años más tarde, la compañía anunció la suspensión de su servicio. Pues en 2024 Google planea aumentar la "inversión en la experiencia de podcasts en YouTube Music", de acuerdo con un comunicado compartido a finales de septiembre pasado.

Básicamente, el gigante tecnológico remplazará Google Podcast por YouTube Music, de ahí que se proponga realizar esfuerzos para ayudar a su comunidad a "migrar" de forma más "fácil" a la otra plataforma.

Lenovo Legion Phone

Los amantes de los videojuegos también sufrieron pérdidas en 2023, como presenciar el fin del E3, el evento más importante de la industria. Más allá de eso, Lenovo anunció que dejaría de fabricar sus smartphones gaming.

Legion Phone se propuso maximizar la experiencia de juego en dispositivos móviles. Aunque la compañía fabricante desistió de continuar con ese objetivo este año, eso no significa que se alejará de los videojuegos, pues reiteró que concentrará sus esfuerzos en otros formatos.

Google Domains

Después de una década, Google se despide de la plataforma que le permitía a sus usuarios administrar dominios. En junio, pasó a manos de Squarespace, así como sus millones de clientes. Con el nuevo dueño, la comunidad pasará por un período de transición.

La compañía anunció en su comunicado que tanto el registro del nombre del dominio como la delegación de DNS no se verán afectados por la migración.