'¿Qué sigue, presidente? ¿Un segundo atentado?', responde Ciro Gómez Leyva a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador señalara que existe una "falsa campaña" de posicionamiento de candidato o partido previo a las elecciones de 2024, que especialmente apunta a la encuesta "México Elige" presentada en el programa de Ciro Gómez Leyva, el periodista consideró de gravedad que el presidente de México continúe atacando a periodistas en su conferencia mañanera.

"Veinte minutos sirviéndose de los recursos públicos, sirviéndose de toda la plataforma de difusión pública del país de un presidente contra un periodista… Ya me imagino el tono", dijo en su programa "Por la mañana".

Ciro Gómez Leyva explicó que la encuesta de hace 10 años citada por el presidente para señalar una campaña falsa marcaba con un margen muy amplio la victoria para Enrique Peña Nieto, hecho que fue real, pero impreciso, porque no iba tan adelante como la casa encuestadora lo aseguraba, no porque López Obrador encabezara la misma y por ello acordó con su casa editorial de entonces pedir una disculpa pública.

Aseguró que las encuestas "México Elige" estiman otros parámetros que no pertenecen al juego electoral de 2024, por lo que nada tiene que ver con lo ocurrido hace 11 años.

"Yo, a partir de ese momento, no volví a mostrar una encuesta de nadie", mencionó después el comunicador para asegurar que, contrario a lo que dice el presidente de México, su disculpa no fue hipócrita. "De mi parte, 11 años después, sí hubo una corrección, presidente, pero ¿en qué otra cosa he mentido?", dijo.

Gómez Leyva señaló que en diferentes ocasiones el propio equipo de AMLO le ha informado que es objeto de calumnias por supuesto enriquecimiento ilícito por lo que también denunció haber sufrido una auditoría arbitraria por parte del SAT y violencias en su contra por su labor como periodista.

"Yo ya viví una auditoría en este sexenio y el presidente sabe qué tipo de auditoría fue… ¿qué sigue, presidente? Ya que a usted le fascina jugar a la especulación, yo le pregunto: '¿qué es lo que sigue conmigo? ¿Un segundo atentado? ¿Eso es lo que sigue después de escuchar sus palabras?'.

"Nos metemos al juego de las especulaciones porque yo también tengo mucho para especular y le dejo la pregunta: '¿lo que sigue después de todo esto es un segundo atentado?'", cuestionó el reportero.