¿Qué se sabe del brote respiratorio que tiene preocupado a China?

El brote de enfermedades respiratorias que se desató en noviembre en China tiene encendidas las alertas en Estados Unidos y Europa, aunque las autoridades sanitarias chinas aseguran que esta alta incidencia se debe a patógenos conocidos y no a uno nuevo, como ocurrió con el COVID-19.

Aun así, en Estados Unidos republicanos han reclamado al presidente Joe Biden que prohíba los viajes a China, mientras que en Europa advierten que no es cuestión de si, sino de cuándo llegará la enfermedad al bloque. ¿Qué sabemos sobre este brote?

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud del país asiático, no se ha detectado hasta el momento ninguna infección debida a nuevos virus o bacterias y existe comunicación directa con la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la situación.

La OMS solicitó ya en noviembre al país asiático información detallada sobre el reciente incremento en casos de enfermedades respiratorias y de brotes de neumonía infantil, una petición a la que China respondió que el brote se debe a "patógenos conocidos" como la gripe estacional, además de rinovirus, micoplasma pneumoniae, virus respiratorio sincitial y adenovirus.

El 13 de noviembre, la Comisión Nacional de Salud de China informó de un aumento de la incidencia de enfermedades respiratorias, principalmente en niños.

Las autoridades del país afirmaron que esto se debía al levantamiento de las restricciones Covid-19, a la llegada de la estación fría y a patógenos conocidos como la gripe, el Mycoplasma pneumoniae, el virus respiratorio sincitial (VRS) y el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2).

El 22 de noviembre, la OMS detectó una serie de neumonías no diagnosticadas en hospitales infantiles de Beijing, Liaoning y otros lugares de China. Solicitó más información a las autoridades chinas y al día siguiente mantuvo una teleconferencia con las autoridades sanitarias del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China y del Hospital Infantil de Beijing. Las autoridades insistieron en que no habían identificado ningún virus nuevo, y añadieron que la carga de pacientes no superaba la capacidad de los hospitales.

Algunos expertos han expresado su temor a que la enfermedad se extienda fuera de China, y algunos estados de la India están preparando sus servicios sanitarios para el virus, reforzando su infraestructura médica, informando al personal sanitario y asegurándose de que disponen de suficientes suministros médicos.

El Instituto Holandés de Investigación de Servicios Sanitarios señaló que se ha registrado un número de pacientes con neumonía mayor de lo esperado, la mayoría de ellos entre niños de 5 a 14 años. Los datos indican que se diagnosticó a 103 de cada 100 mil niños.

Algunos profesionales médicos consideran inevitable que el virus se extienda pronto a Europa y otras regiones, y llaman a tomar medidas de prevención.

En México, expertos como Alejandro Macías resalta que no se trata de un nuevo virus y que no parece que vaya a desatar una nueva pandemia, sino del resultado de que es el primer año que China levanta todas las medidas restrictivas por el Covid-19 y por ello se desataron las enfermedades respiratorias, como ha sucedido en otros países que levantaron las restricciones. Señaló que en particular se están dando brotes de microplasma, que dan origen a lo que se conoce como neumonía ambulante o atípica.

Sin embargo, Macías subrayó que lo que pasa en China es un recordatorio de que se necesita más inversión en salud, y tomar las lecciones aprendidas de otras pandemias. También es necesario, dijo, reforzar la capacidad de producir vacunas para que ante cualquier pandemia sea más rápido.

Mientras tanto, los expertos sanitarios llaman a mantener las medidas básicas de higiene, del lavado constante de manos a la ventilación de escuelas y lugares de trabajo, que se ha visto es clave para evitar la expansión de los virus respiratorios, y usar el cubrebocas en espacios cerrados o llenos.