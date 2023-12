¿Qué se sabe de Pegasus, el software espía usado en México?

El día de ayer, el portal de Aristegui Noticias reveló en una nota firmada por el reportero Juan Omar Fierro que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron espiados, además de periodistas, empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y directivos de Televisa con el software de inteligencia "Pegasus".

La revelación se basó en las declaraciones obtenidas del testigo protegido "Zeus", dadas en el arranque del juicio oral contra Juan Carlos N, quien ha sido acusado de ser operador del software espía Pegasus, a pesar de tener carrera trunca en ingeniería en computación y solo haber colaborado como parte del personal técnico de la empresa, según señalan sus abogados, Samuel Ibarra Vargas y Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega.

En el caso se señala a Juan Carlos, como el ex Director de Tecnología en la empresa Proyectos y Diseños VME, una de las compañías que vendió "Pegasus" al extinto Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la antigua Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía.

Aristegui noticias informó que el testigo protegido "Zeus" se declaró como ex trabajador de la empresa KBH entre 2013 y 2015, tiempo en el cual conoció los alcances de "Pegasus" gracias al acusado Juan Carlos "GR".

Además, entre las declaraciones del testigo citado se añaden sus explicaciones en las que señaló que en dos ocasiones recibió de manos de Raúl González y Héctor Silva Picazo, choferes de Uri Ansbacher, memorias USB con datos extraídos a través del sistema, en una de las cuales se encontraba presente un archivo Excel con más de 1,500 nombres, entre los cuales se enlistan los columnistas de EL UNIVERSAL Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón; también periodistas como Jenaro Villamil, Carmen Aristegui y Pedro Ferriz de Con.

Abogados de Juan Carlos García Rivera dicen que su cliente fue un "chivo expiatorio"

Los abogados del acusado como operador principal de Pegasus en México, y a quien la FGR solicita 16 años de prisión, declararon para EL UNIVERSAL que su cliente fue es un "chivo expiatorio", a quien se le señaló en el caso como la persona más capacitada para intervenir un teléfono desde una tablet o un celular colgándose de un WiFi, lo cual es totalmente falso.

Los defensores retiraron que su cliente era el simple soporte técnico de la empresa que vendió un servicio de actualización de "Pegasus" a la entonces PGR, y en donde sus funciones sólo era apoyar problemas de hardware y canalizar problemáticas de software a la empresa NSO, que sólo otorga usuarios y passwords a entidades gubernamentales, que son el usuario final de "Pegasus", tal y como lo señala NSO en su portal de internet.

¿A quiénes ha espiado Pegasus en México?

En mayo de 2023, después de la coyuntura de la revelación del espionaje en contra del subsecretario de derechos humanos Alejandro Encinas, se retomaron datos publicados el 18 de julio de 2021 por la organización Amnistía Internacional y Forbidden Stories dados a conocer bajo una serie de investigaciones denominada" Pegasus Project", la cual reveló que 15 mil números telefónicos tan sólo de México fueron potenciales objetivos de "Pegasus" en el sexenio pasado.

Entre los 15 mil números con código mexicano, aparecen familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos , y más de 25 periodistas entre ellos el guerrerense Cecilio Pineda Brito, quien era colaborador de EL UNIVERSAL y fue privado de su vida en el 2017.

También, el periodista, columnista y analista político, Ricardo Raphael; y Raymundo Ramos Vázquez, defensor de derechos humanos en el estado de Tamaulipas, se mencionan entre los personajes cuyos medios de comunicación fueron intervenidos.

Organizaciones de la sociedad civil como artículo 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales(RED) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC, se pronunciaron en julio del 2021 ante la Fiscalía General de la República para que presentara un plan de investigación serio, exhaustivo e integral que transparentara información relacionada a dicho espionaje.

"Parecería que frente a los crímenes de periodistas hablar de espionaje es poca cosa, pero me parece que el espionaje es la puerta de entrada para que se cometan atrocidades peores, que si uno permite impunidad en el espionaje entonces ¿qué sigue? sigue censurar, despedir. La verdad es que hay que detener el espionaje por eso me he sumado a este asunto", afirmó Carlos Loret de Mola, una de las víctimas de espionaje reveladas en la nueva lista, para EL UNIVERSAL en 2017, cuando comenzaron a hacerse evidentes los casos de "Pegasus".

¿Cuándo abrió la FGR investigación la investigación de "Pegasus" y sus nexos con la PGR?

El 15 de mayo de 2023 La Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), de la Fiscalía General de la República (FGR), integró una carpeta de investigación por la contratación y adquisición del sistema "Pegasus" para la entonces Procuraduría General de la República, en 2014.

La contratación fue hecha por Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal; Judith Aracely "G", exoficial mayor; Vidal "D", extitular de la Policía Federal Ministerial; y Rigoberto "G", exdirector de Información sobre Actividades Delictivas, del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

Los delitos imputados fueron peculado, fraude equiparado, uso indebido de atribuciones y facultades, así como asociación delictuosa

De acuerdo a la FGR el monto de la operación fue de 460 millones de pesos, por un sistema que no lo tiene esta nueva administración; que nunca lo ha usado la Fiscalía General de la República, y que fue adquirido ilícitamente.

Una investigación del diario estadounidense The New York Times, publicada en abril de 2023, reveló que México fue el primer y más prolífico cliente de Pegasus, lo que contradice las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de que "en México ya no se espía".

En su reportaje, titulado "Cómo México se convirtió en el mayor usuario del programa de espionaje más conocido del mundo", el Times recuerda que fue en marzo de 2011 cuando las autoridades mexicanas cerraron el trato para adquirir la que se ha convertido en "el arma cibernética más poderosa que existe". Desde entonces, los contratos no han parado.

¿Qué dice AMLO tras las declaraciones de "Zeus"?

Tras darse a conocer que empresarios como Carlos Slim y German Larrea; periodistas como Carlos Loret de Mola, Carmen Aristegui, Héctor de Mauleón y Jenaro Villamil, así como ejecutivos de Televisa fueron espiados con Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según un testigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en su gobierno no se practica el espionaje.

"No tenemos información, puede ser que haya algo en lo que era el Cisen, pero yo no sé; bueno lo que salió de las Guacamayas, básicamente, pero siempre hemos padecido nosotros de espionaje, siempre. Y nosotros no lo hacemos, aquí se terminó eso, no espiamos a nadie, no escuchamos teléfonos de nadie, pero hay muchos que se acostumbraron a eso, se quedaron con esas prácticas", declaró el Presidente.

Anteriormente, en marzo de 2023, AMLO ya había hecho referencia al software, declarando en su conferencia mañanera, ante el cuestionamiento sobre las diferencias entre el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Militar de Inteligencia, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que lo que su gobierno hacía era más bien "trabajo de inteligencia, porque es mucho mejor la inteligencia que la fuerza"

"Tenemos que hacer inteligencia, que no espionaje, que es distinto", expresó el mandatario mexicano el 23 de marzo pasado.