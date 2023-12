¿Qué se sabe de la segunda temporada de The Last of Us?

Una de las series más populares de streaming en los últimos años acaba de anunciar que regresa para una segunda temporada: "The Last of Us", protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey.

Se trata de una historia post apocalíptica en la que Joel (Pascal) acepta la misión de llevar a Ellie, una joven que vive en un campamento paramilitar que está en contra de las imposiciones de cuarentena, al otro lado de la ciudad para que se reúna con su grupo, pero en el camino ambos tendrán que librar las batallas mortales más aterradoras.

En 2020 y después de seis años de espera, la segunda parte del videojuego homónimo en el que están basado la historia salió a la luz y con ello más material para que el escritor de la serie Neil Druckmann pudiera inspirarse en una segunda etapa.

Aunque no se han dado a conocer muchos detalles de la producción que regresa a HBO Max, lo que se sabe es que el rodaje comenzará en 2024 en Vancouver, una ciudad cercana a Seattle, donde originalmente suceden los acontecimientos.

¿Las novedades en la segunda temporada de "The Last of Us"?

Según lo que relata el juego de video, Ellie cobrará protagonismo en esta etapa, después de que emprenda un viaje para cobrar venganza.

Los acontecimientos de esta segunda temporada suceden cinco años después de la primera entrega y se dejará ver cómo el panorama cambia después de que Ellie y Joel se establecen en una ciudad para supervivientes llamada Wyoming, pero un evento violento termina por destrozar La Paz y abrir paso a nuevos personajes como Abby, una soldado que busca vengar la muerte de su padre.

Entre los personajes que los fans del videojuego esperan reencontrar en esta parte de la trama está Dina, Jesse, Lev y Yara. Se espera que el estreno esté listo para el 2025.