'Que se audite a las dos partes', pide alcalde de Lerdo tras rechazo de Cuenta Pública

Luego de que el Congreso del Estado rechazara las Cuentas Públicas del Ayuntamiento de Lerdo correspondiente al ejercicio fiscal 2022, el Municipio esperará la notificación oficial, mientras tanto, el alcalde Homero Martínez llamó a la Comisión de Hacienda a sacar las reglas claras, al considerar que las observaciones están a criterio de los propios auditores, además de que las auditorías deben ser “de los dos lados”, pues argumentó que parte de las observaciones a las cuentas públicas se deben a los adeudos que mantiene la Federación por el orden de 40 millones de pesos.

“Yo le preguntaría, porque así dicen las reglas de operación, dónde está el recurso que se le debe a los municipios, porque si la Entidad de Auditoría está revisando, no nada más es señalar a los municipios por faltas administrativas, por qué, porque dice, por ejemplo, a mí me observaron 10 millones de pesos porque agarré recursos de Fortamun para pagar la nómina de junio y por qué no le preguntan a la Entidad, por qué no llegaron las participaciones de junio, julio y agosto, entonces esa es una falta administrativa, no es de daño, de daño es cuando supuestamente de lo robas, en esta parte es falta justificativa”, argumentó el alcalde.

Martínez dijo que esperarán a que se les notifique de manera formal, “es otro gran tema que tenemos que de enero a la fecha no nos habían notificado puntualmente, curiosamente lo manejan los tiempos a su favor. Entonces en esa parte yo le pediría a la Auditoría que hiciera el señalamiento también de las participaciones y aportaciones que se le deben a los municipios”.

Homero Martínez insistió: “las reglas de operación dice recursos que no ejerciste, en este caso la Secretaría de Finanzas del ejercicio 2022 dice que lo debes de reintegrar a quien le competente o si no hacer el reintegro a la Tesorería de la Federación, entonces nosotros estamos a la espera que nos den nuestros dineros, porque eso es, precisamente, parte de las faltas administrativas”.

Sobre los adeudos que mantiene el Gobierno federal con el Municipio, ascienden a 40 millones de pesos. “Nos deben 40 millones, 9.7 del Ramo XXXIII, y 30.9 (millones de pesos) de participaciones de los meses, junio, julio y agosto del 2022”.