'Qué rara se ve'; critican a Karely Ruiz por su aspecto y contenido en OnlyFans

La modelo regiomontana Karely Ruiz que se ha hecho de fama gracias a su contenido y también las polémicas en las que se ha visto envuelta, ha recibido varias criticas en días recientes debido a su contenido en OnlyFans, pues muchos consideran que es 'aburrido'.

Desde Instagram, Karely compartió un video con el que se mostró bailando con poca ropa y un ajustado vestido transparente, además de lucir su nuevo corte de cabello.

Sin embargo, más allá de recibir sólo halagos, Ruiz fue severamente criticada pen comentarios, pues muchos señalan que su contenido 'ya es aburrido' y que 'no tiene más que ofrecer'.

Además, algunos señalaron que los atributos de Karely lucían 'extraños' en sus fotos y videos más recientes, lo que hizo pensar a algunos que quizá se había sometido a una nueva cirugía o que, tal vez, la intervención del bisturí le 'está cobrando factura'.

"¿Ya no tienes algo más interesante que mostrar?", "Ya te volviste vulgar y realmente no tienes algo más que mostrar", "Me preguntó hasta que edad te va a durar todo eso", "Qué rara se ve", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.