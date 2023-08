¿Qué películas integran el Festival Internacional de Cine de Morelia?

Una película que estará en Venecia y otras dos que acaban de competir en Berlín y Locarno; así como la más reciente historia de una ganadora en Cannes, integran la competencia oficial mexicana de ficción, del próximo Festival Internacional de Cine de Morelia, a realizarse en octubre.

La lista conformada por 11 títulos incluye A cielo abierto, de los hermanos Mariana y Santiago Arriaga, que la semana siguiente se exhibirá en el certamen de Venecia; Tótem, de Lila Avilés, quien logró premio en la Berlinales y Todos los incendios, de Mauricio Calderón Rico, reciente participante locarniano.

También se encuentra la versión fílmica de la novela Temporada de huracanes, dirigida por Elisa Miller, quien cuenta en su vitrina con la Palma de Oro por el corto Ver llover.

Otros títulos son No voy a pedirle a nadie que me crea, dirigida por Fernando Frías, quien en su momento arrasó con Ya no estoy aquí; Desaparecer por completo, de Luis Javier Henaine; Itu Ninu, hablada en gran parte en mixteco, bajo la realización de Itandehui Jansen y Latido, de Katina Medina Mora.

La sección se completa con Valentina o la serenidad, segunda película tras la cámara de la actriz Ángeles Cruz; Todo el silencio, de Diego del Río y lumbrensueño, de José Pablo Escamilla.

En documental, conformada por 12 largometrajes, siete son dirigidas por mujeres: A través de Tola, de Cassandra Casasola; El eco, de Tatiana Huezo; La frontera invisible, de Mariana Flores Villalba, y M20 Matamoros ejido 20, de Leonor Maldonado García.

También se encuentran Sueño mexicano, de Laura Plancarte; Three sparks, de Naomi Uman y Yurei, de Sumie García Hirata.

En la sección se encuentran los ya galardonados Everardo González, con Una jauría llamada Ernesto y Alberto Arnaud, quien con José María Castro, ahora llevará Nómada de la 57. Se completa con Ch’ul be, senda sagrada, de Humberto Gómez; Mil pinos, de Sebastián Díaz, y La vida es un carnaval, de Fernando Colin.

La 21.ª edición del Festival de Morelia se efectuará del 20 al 29 de octubre próximo con una selección oficial que contabiliza cerca de 100 producciones entre cortos y largometrajes.

Entre los cortos se encuentra Humo, el más reciente trabajo animado de Rita Basulto (colaboradora en Pinocho), Deja lo que te espante, de Luna Marán y la ficción Revolución, de Natalia García Agraz, además de Santos inocentes, de Luis Arrieta.