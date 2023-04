¿Qué pasó? Tania Rincón abandona Hoy de manera repentina y alerta al público

Tania Rincón alertó a todos sus fanáticos luego de aparecer en el programa Hoy con varios problemas en la voz, por lo que la joven conductora tuvo que retirarse a mitad del programa.

Fue durante el programa Hoy de Televisa que Tania Rincón sorprendió a sus fanáticos luego de que, en plena transmisión especial sobre la muerte de Julián Figueroa, la presentadora no pudiera siquiera hablar, sonando su voz bastante ronca y lastimada.

Después de esto, durante las próximas intervenciones de la conductora, su voz sonaba cada vez más baja y ronca, esto provocó que los últimos bloques ya no apareciera.

Esto alertó a sus fanáticos, por lo que rápidamente Tania tomó sus redes sociales y aclaró la situación, asegurando que ya no había aparecido en el programa debido a que la producción prefirió mandarla a su casa para evitar mayores riesgos.

"Una disculpa por mis intervenciones en Hoy, ando frita de la voz, por eso no me vieron en los últimos bloques del programa porque mi querida productora me mandó a mi casa", comenzó a contar la presentadora.

Al finalizar, Tania comentó, sin dar más detalles sobre su salud, que ya había acudido al doctor, y le había mandado medicinas, asegurándole a sus fanáticos que "se encontraba muy bien".

Cabe destacar que fue hace apenas unos días cuando Tania se había contagiado de COVID-19, sin embargo, se informó a los pocos días que ya había salido negativa de la prueba de antígenos.