¿Qué pasó? Jungkook de BTS sorprende a sus fans tras desaparecer de Instagram

Jungkook de BTS encendió las alarmas de sus fans luego de que desapareció su cuenta de Instagram.

La acción sorprendió a sus fans, a tal nivel que se pensó que se trató de un hackeo; sin embargo, las cosas luego se aclararon.

Cabe señalar que incluso los fans se Jungkook se organizaron para pedirle a BIGHIT MUSIC para que restablezca la cuenta del artista.

Más tarde, Jungkook apareció para aclarar la situación en Weverse.

El intérprete de Dreamers señaló: "Dejé Instagram. No fue un hackeo. Lo borré porque no la uso. No se preocupen", escribió en la plataforma con la que los "idols" tienen contacto con sus fans.

Al parecer, no veremos al artista por un tiempo en Instagram, ya que dejó en claro que "¡No creo que la use en un futuro! Les hago saber con antelación", agregó.