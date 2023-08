¿Qué pasó entre Anitta y Simone Susinna?

Anitta y el actor Simone Susinna han dado mucho de que hablar con su supuesto romance del verano, el cual parece haber llegado a su fin.

Aunque sus fotografías dieron mucho de que hablar en redes sociales, un reporte del sitio brasileño Globo, señalaba que la intérprete de Envolver podría estar soltera.

Según decía la fuente, ya no era posible encontrar fotografías de la artista brasileña junto al actor de 365 Días. Además, de que ya no sigue más actor en Instagram, lo que alimentó más la ruptura.

Más tarde, según el mismo sitio, todo apunta a que la relación terminó de manera definitiva, pues Anitta dijo al programa gshow que no estaba saliendo con Simone: "No estoy saliendo, estoy soltera. Siempre lo he estado", reveló el pasado miércoles 23 de agosto.

El amor de Anitta y Simone parece que se va a quedar en el verano. Sus fotografías conmovieron a muchos y se hicieron virales

Ninguno de los dos hizo algo por ocultar lo que había, aunque nunca confirmaron una relación, se les podía ver muy juntitos.

Una serie de fotografías que realizaron en Grecia rompieron las redes.