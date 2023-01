¿Qué pasó en el primer episodio de The Last of Us de HBO Max?

Han pasado muy pocos días desde que comenzó en 2023, y parece que ha llegado al streaming la serie que conquistará el año. La adaptación del videojuego The Last of Us en formato de serie para HBO Max, presentó su primer episodio el pasado domingo, en medio de un gran recibimiento de parte de los fans, del que es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos, así como de público nuevo para la historia.

La serie es protagonizada por el actor Pedro Pascal, y desde su primer entrega promete que mantendrá a todos los usuarios de HBO Max al pendiente.

Desde su primer episodio, este drama post-apocalíptico enfrentó a su protagonista Joel (Pedro Pascal) a momentos de mucha tensión que mantuvo a fieles seguidores del videojuego de la compañía Naughty Doy y a los primeros que se adentran ala historia, al filo del asiento.

¿Qué pasó en el primer capítulo de The Last of Us?

En la primera escena de la serie nos presentan un programa de TV en el que dos científicos debaten la posibilidad de una pandemia que podría originarse a través de los hongos, los cuales podrían afectar mentes. Adelantando el fatídico futuro para la humanidad, pues no habría cura. Todo esto en una transmisión de 1968.

La historia da un salto en el tiempo, hasta el año 2003, centrando la trama en Austin, Texas, en donde presentan a Joel (Pascal), su hermano Tommy (Gabriel Luna) y su hija Sarah (Nico Parker).

En un principio nos presentan la cotidianidad, durante el cumpleaños de Joel, en una mañana que transcurre con normalidad y Sarah le prepara el desayuno. Todo esto mientras los medios de comunicación reportan disturbios masivos. Es a través de Sarah que se da el primer vistazo a los monstruos.

Cuando ocurre la emergencia apocalíptica, y las personas comienzan a contagiarse, entre la huida de Joel, Tommy y Sarah, un militar alcanza a dispararle a la hija del protagonista.

Nuevamente, ocurre un salto en la línea del tiempo, 20 años después, en donde Joel vive en una era post-apocalíptica, en la que hace lo que puede para sobrevivir junto a su pareja Tess (Ana Torv).

Por si enfrentarse a humanos contagiados fuera poco, los verdaderos antagonistas de la historia es una organización militar (FEDRA) que controla al país, dispuestos a asesinar a los sobrevivientes que no obedezcan las reglas.

Tommy tiene la misión personal de buscar a su hermano Tommy, quien también es sobreviviente, pero han pasado tres semanas desde la última vez que lo vio. Es por esto que arma un vehículo para buscarlo.

En tanto, introducen a otro personaje, Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años a quien las Luciérnagas (un grupo de rebeldes que busca combatir a FEDRA) quieren proteger.

En su camino para buscar a Tommy, Joel se encuentra con Ellie, y con la promesa de obtener un vehículo para tener más fácil la búsqueda de su hermano, accede a llevar al grupo de Luciérnagas fuera de la ciudad.

Al final se descubre que Ellie tiene un gran secreto, había sido infectada hace tres semanas, pero aún no se convierte, razón por la que es protegida y buscada por los militares de FEDRA.