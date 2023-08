¿Qué pasó en el estreno del nuevo reality Veo como cantas?

El programa que sustituyó a las galas de eliminación de "La casa de los famosos México", es el nuevo show de concursos "Veo cómo cantas" que se estrenó la noche de este domingo por Las Estrellas.

En esta transmisión, dos participantes tuvieron que elegir, durante diferentes rondas, a profesionistas que consideraron no cantaban en absoluto y, de acertar, acumulaban una cantidad de dinero, pero sí seleccionan a la persona incorrecta, es decir, a la que tenía dotes de canto, perderían todo el dinero acumulado.

"Es un programa que la gente no ha visto y yo creo que la gente se va a divertir mucho, es muy completo, muy lleno de diversión, de emoción, de música, cantantes invitados, es un juego en el que la gente va a poder ganar dinero y además divertirse. Se trata de algo completamente diferente", señaló Erika Buenfil en entrevista con EL UNIVERSAL.

Los dos participantes tuvieron la asesoría de algunos famosos, como el caso de Buenfil, Ricardo Montaner, José Eduardo Derbez, Natalia Téllez y la artista invitada: Sofía Reyes, mientras que el conductor fue Faisy y el productor ejecutivo Miguel Ángel Fox.

"El único programa que descubrir a malos cantantes te hace ganar mucho dinero, estrenamos el programa y también nuestro escenario, que es un gran tablero de juego que tenemos a 10 personajes, entre ellos hay malos cantantes y buenos cantantes, los participantes intentarán a lo largo del programa adivinar a los malos y si al final el último cantante en juego es bueno podrían llevarse el premio de 500 mil pesos", explicó Faisy.

Los primeros cantantes misteriosos fueron: conductora deportiva, instructor de yoga, creador de contenido, comediante, preparador físico, diseñador gráfico, terapeuta, ama de casa, ingeniera industrial y un ingeniero de audio.

"En esta temporada van a ver cómo nos vamos a emocionar, como cualquier persona en su casa, yo me he divertido mucho, hemos hecho una combinación de los que estamos aquí trabajando; siempre hay un invitado especial.

"Esta dinámica del programa va a ser muy simpática, va a ser como si estuvieras en un karaoke y se levanta a cantar el mejor amigo tuyo que no sabes que no canta y todo el mundo, el mundo se muere de risa con él, en una boda o en una casa, de repente vamos a cantar, claro que va a ser muy simpático y muy divertido, sobre todo porque si no canta, van a juntar dinero", agregó Erika Buenfil.