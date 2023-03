¿Qué pasó? Edwin Luna deja su casa en Monterrey

Edwin Luna sorprendió a sus fans al revelar que dejará su casa de Monterrey y su nuevo hogar será en la CDMX.

Esto ha despertado muchisimas dudas entre sus seguidores, pero el vocalista de La Trakalosa ha revelado la verdad en una entrevista.

El cantante habló con Televisa para confesar la razón que lo llevará a dejar su residencia.

Y es que el intérprete de Borracho de Amor formará parte del elenco del nuevo reality Mi Famoso y Yo.

"Nunca me había venido a la CDMX a vivir por meses, ahora si no voy a radicar en la Ciudad de México varios meses", señaló el artista.

"Estoy todavúa en el switcheo para ver qué cosas me voy a traer para estar al pie del cañón y poder hacer los ensayos y todo lo que se requiera con el tiempo completo", dijo en la entrevista retomada por Bandamax.

"Hay que estar dedicados toda la semana y a partir de la siguiente semana me verán más seguido", declaró.

En el programa próximo a estrenarse en Televisa también participarán otras figuras del entretenimiento como Mariana Echeverria, Cecilia Galiano, Diego Schoening y Lambda García.

Cabe señalar que en una reciente publicación hecha en su cuenta de Instagram, el cantante compartió la experiencia de vivir solo y lejos de su familia.

"Todo se supera con amor y en familia, simplemente es un reto más y días de mucho aprendizaje para la vida.No podemos tener sueños sin metas porque solo nos generará frustración, angustia y mucha ansiedad. Lo más parecido a la muerte es un desamor y por eso mismo no podemos dejar de amarnos y amar a esas personas que están a tu lado, ayer estaba más que emocionado que venían mi esposa @kimfloresgz y mi hija @kgiannaluna a visitarme y Dios tenía otro plan, por causas de clima no podrán venir y hasta el lunes me podrán visitar.Llevo pocos días para alguno, para algunos podrían ser muchos, pero para mí son los suficientes para darme cuenta de que los extraño y que el verdadero sacrificio que estoy haciendo jamás será recompensado, ya que es mi tiempo con cada uno de ellos. No me quejo por ser bendecido y tener trabajo, que gracias a Dios hago algo que tanto amo, solo es un día que dentro mi acepto que no siempre tengo que sonreír y fingir estar entero y sin ningún pensamiento, reconocer que no ha sido fácil y así valorar cada meta cumplida y al mismo tiempo saber que tengo una gran familia", fueron las palabras del intérprete de Fíjate que sí.