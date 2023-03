¿Qué pasó con los actores de Dr. Hause?

En noviembre de 2004 se estrenó Dr. House por la cadena Fox y la serie de drama médico se extendió durante ocho temporadas, hasta llegar a su último episodio en mayo de 2012. A lo largo de todos los capítulos, Hugh Laurie supo ganarse el cariño de los televidentes con su personaje.

Si bien el Dr. Gregory House fue un hombre amado y odiado dentro del Hospital Universitario Princeton-Plainsboro de Nueva Jersey, se convirtió en uno de los mejores médicos para salvar a pacientes con enfermedades difíciles de diagnosticar a casi 20 años de aquel estreno, Laurie luce muy distinto.

Luego de su éxito en Dr. House, el actor ganador de dos Globos de Oro se alejó de Hollywood para volver después de varios años a ser parte de producciones como Holmes and Watson, Avenue 5 y El infiltrado. En la actualidad, ha sido captado por paparazzis y se lo puede ver con un aspecto bastante relajado en cuanto a su barba y cabello.

La actriz, que pronto cumplirá 44 años, encarnó a la Doctora Allison Cameron, desde el comienzo de la historia hasta la séptima temporada que se televisó en 2010. Luego volvió a la serie como estrella invitada para el final en 2012. Luego del drama médico, la histriónica se abrió paso entre producciones como Batman Hush, The Report, This Is Us, Once Upon a Time y How I Met Your Mother.

Quien supo ser Lisa Cuddy, la jefa decana de medicina del Hospital Universitario Princeton-Plainsboro de Nueva Jersey, hoy transita sus 56 años y luce realmente radiante. La artista estadounidense sigue activa en el mundo de la actuación y ha integrado los elencos de producciones como El método Kominsky y 9-1-1: Lone Star.