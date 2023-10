¿Qué pasó con Bridgit Mendler, la exestrella de Disney Channel?

Bridgit Mendler fue una de las más grandes estrellas de Disney Channel, la cantante y actriz conquistó la pantalla chica gracias a sus actuaciones en películas como Lemonade Mouth (2011) y la serie Good Luck Charlie (¡Buena suerte, Charlie!).

La actriz nacida en 1992 (actualmente tiene 30 años), hizo su debut en la soap opera General Hospital en un episodio. Luego hizo las películas populares Alice Upside Down (2007) y The Clique (2008).

Su historia con Disney comenzó en el año 2009 cuando apareció en la serie Jonas, protagonizada por los Jonas Brothers, luego se unió a Los Hechiceros de Waverly Place con un personaje regular como Juliet van Heusen. En ese tiempo actuó en la secuela live-action de Alvin y las Ardillas y la película Labor Pains junto a Lindsay Lohan.

Luego llegó su gran estelar en Disney, en la serie Good Luck Charlie, siendo la nueva figura del canal tras la salida de Demi Lovato, Miley Cyrus y Selena Gomez.

La serie se volvió sumamente popular, lo que hizo que Bridget se convertiría en la nueva promesa del canal.

Su talento vocal la hizo protagonista de la película musical Lemonade Mouth en el año 2011, también de Disney Channel, en donde el tema principal, Somebody, se hizo muy popular entre niños y niñas, y publico adolescente.

Su don musical le dio la oportunidad de firmar un contrato con Hollywood Records, la disquera con la que firmaron la mayoría de estrellas Disney al comienzo de sus carreras, incluida Hilary Duff y hasta la argentina Tini.

En octubre del 2012 Bridget hizo su debut musical, esto mientras seguía al aire ¡Buena suerte, Charlie!, su primer sencillo Ready or Not se convirtió en un éxito Top 40 a nivel mundial, el video oficial obtuvo gran respuesta en YouTube y una gran rotación en Disney Channel, su segundo sencillo Hurricane, fue igual de exitoso, el último en lanzarse fue Top of the world. En 2013 lanzó el EP, Live in London.

Luego de realizar su gira de conciertos y una extensa promoción, Bridgit dejó a sus fans con ganas de música, pues se dedicó de lleno a realizar Good Luck Charlie, la cual llegó a su final en el año 2014, luego de cuatro temporadas.

Entre otras cosas, Bridgit apareció en otros programas de Disney como PrankStars, So Random!, Violetta, Jessie y la película de televisión Good Luck Charlie, It’s Christmas!

Cabe señalar que en medio del lanzamiento de su carrera, Mendler se dedicó a estudiar, pues tiene un grado en antropología en la University of Southern California en Los Ángeles.

Tras el final de Good Luck Charlie, Mendler prácticamente desapareció de la industria del entretenimiento, y no fue hasta el 2015 que regresó a la actuación en la serie de comedia Undateable, en donde fue protagonista de la segunda y tercera temporada.

En 2016 sorprendió a sus fans tras hacer un inesperado regreso musical con el EP Nemesis, el cual lanzó de manera independiente, y aunque no tuvo el mismo impacto que su primer álbum, si fue un gran regalo para sus fans. De este trabajo se desprenden los sencillos Atlantis y Do You Miss Me at All. Gracias a este trabajo musical, la cantante volvió a hacer una gira en la que visitó varias ciudades de Estados Unidos y Canadá; aunque se había anunciado que visitaría Latinoamérica, esto al final fue cancelado.

En 2017 apareció en la serie Nashville como invitada especial, mientras que en 2019 hizo la miniserie Merry Happy Whatever, en donde actúa junto a Ashley Tisdale y Dennis Quaid, siendo este su último proyecto actoral.

Actualmente, se sabe que Mendler se ha dedicado a su vida académica. En el 2020 completó su título de posgrado en el MIT y comenzó a trabajar en su doctorado. Desde el 2022 está matriculada simultáneamente en la Facultad de Derecho de Harvard en el MIT.