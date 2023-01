'¿Qué necesidad?', Mauricio Ochmann se lanza como cantante y es duramente criticado

Mauricio Ochmann ha decidido hacer una pequeña pausa en su carrera, para explorar otras facetas como artista.

Este miércoles, el protagonista de "A la mala" hizo su debut oficial como cantante y lanzó, a través de las plataformas digitales, su primer sencillo "En defensa propia", mismo que él ha calificado como un trabajo que salió desde el fondo de su corazón.

Este tema forma parte de su primer EP como solista, "Origen" que incluye seis temas inéditos y aunque este proyecto tiene muy emocionado al exesposo de Aislinn Derbez, sus fans no están tan contentos con su desempeño vocal, incluso le recomendaron seguir adelante... pero como actor.

A través de sus redes sociales, Ochmann compartió un fragmento tanto de su canción como del video oficial, un clip en blanco y negro en el que aparece sosteniendo un micrófono mientras le canta directamente a la cámara. La publicación, hasta el momento ha acumulado más de 42 mil likes y cientos de comentarios, algunos de ellos en señal de apoyo, pero en su mayoría hacen fuertes críticas al actor.

Y es que entre los mensajes que ha recibido, por parte de sus seguidores, reconocen sus capacidades actorales, pero le piden no dedicarse a la música, por lo menos no de forma profesional: "Hay un dicho que dice: 'zapatero a tus Zapatos', eres tremendo actor, pero definitivamente buen cantante no eres", "Pero qué necesidad?", "Si lo hace de hobbie está bien, pero así para triunfar, no creo", "¿Esto es una broma verdad? Fatal", "Como cantante eres muy buen actor", "hay que aceptar que no somos buenos en todo, sigue actuando", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Pero no todo fue malo, también hubo quienes defendieron al ahora cantante y aseguraron que si otros, como Bad Bunny, triunfan en la música, él también puede hacerlo: "Si el conejo malo "canta" ¿porque no él? Ojalá que te vaya bien Mau", "Si es su sueño y lo cumplió, felicidades. Es su carrera y su vida", "Éxito, no todos se atreven a hacer lo que les gusta", agregaron.

Hasta la tarde de este jueves Ochmann no ha respondido a sus detractores y tampoco ha aclarado si piensa seguir en la música.