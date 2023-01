'Que mejore como hombre', actriz que denunció a Coco Levy le pide asistir a terapia

Mientras que socialmente se ha ido demostrando que no debe ser permitido el abuso sexual, psicológico y de poder de un hombre hacia una mujer, las leyes sí lo siguen aceptando, o por lo menos eso es lo que considera María Bobadilla, una de las actrices que denunció el año pasado a Coco Levy.

Según sus declaraciones, el exproductor de Videocine usaba su puesto para, presuntamente, pedirles a las actrices, que buscaban una oportunidad en el medio, fotografías donde aparecieran sin ropa, entre otras cosas.

La mañana de este martes, Danna Ponce, quien inició todo, hizo público que otorgaba el perdón ante la ley al hijo de Talina Fernández, esto para poder sanar mentalmente, situación que apoya Bobadilla, pues eso mismo hizo ella hace tres meses.

"Me siento tranquila y agradecida porque logramos muchísimo, marcar un parteaguas y hacer historia, no solo como actrices sino como mujeres en México. A partir de este suceso salieron muchísimas actrices a alzar la voz contra sus abusadores y ahora las mujeres no nos vamos a quedar calladas. El hecho de que Coco Levy ya no trabaje en Videocine habla mucho de este caso para no seguir aceptando este tipo de delitos, aunque a las leyes por lo visto sí", dijo la actriz en una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram.

"Ya vimos que no hay repercusiones legales para este ser humano, así que la verdad a pesar de eso, es un tema que me hace feliz, que a través de mí el sistema social haya podido mejorar, estoy muy agradecida con todas las personas que apoyaron", recalcó.

La actriz consideró que en México no se cuenta con las leyes necesarias para este tipo de casos, creyendo que eventualmente el gobierno tendrá que prepararlas, pues ellas no se quedarán con los brazos cruzados.

Y subrayó que cree en el perdón, pues todas las personas pueden mejorar.

"Por eso mismo mi mayor deseo y lo he dicho hoy y todas las veces que me han entrevistado, es que Coco Levy asista a terapia, que mejore como ser humano, que mejore como hombre en este mundo, en este planeta; con las reglas sociales que se mantienen, y que trabaje mental y emocionalmente para que en un futuro pueda contribuir al mundo de una manera positiva", expuso.