'Que investigue primero', hija de Héctor Parra arremete en contra de Flor Rubio

Daniela Parra está defendiendo a su padre Héctor Parra por todos los frentes posibles, en las audiencias, en las calles y en los programas de espectáculos, esta vez se lanzó contra Flor Rubio y su equipo, quienes pusieron en duda lo dicho y hecho por Daniela; ella reaccionó e invitó a la conductora y a su equipo a informarse mejor con respecto al concepto alienación parental.

Se espera que el actor Héctor Parra, que lleva casi dos años en prisión, acusado por su hija Alexa de supuesto abuso sexual y corrupción de menores, defina hoy su situación legal; ayer, Daniela convocó a una manifestación en contra de la corrupción y de los delitos fabricados, pues asegura que su padre es inocente y ha sido víctima de esto.

A través de sus redes, Parra agradeció a la gente que se unió a la marcha para apoyar a su padre y también para pedir justicia por otros casos en lo que se estaría cometiendo una injusticia; entre los agradecimientos de Daniela, quien también ha pedido una oración para su papá, se lee un reclamo para la conductora Flor Rubio.

"Que investiguen primero qué es alienación parental, que no se vuelen tanto, ahí está Google", escribió la hija del actor como opinión de lo que se habló en el programa de radio de Flor Rubio, donde ella opinó negativamente sobre el hecho de que Daniela se haya manifestado en las calles a favor de su padre cuando según las leyes es culpable.

"Y entonces lo que ha hecho Daniela Parra es atacar eso que ya es una certeza y decir se fabricaron pruebas, es una gran injusticia, mi papá es inocente, porque mediáticamente eso debilita la decisión de una juez", opina Flor Rubio en un audio que circula en redes.

Como respuesta, su equipo opinó que tal vez se trata de alienación parental a la inversa, es decir, que sea Daniela quien la está sufriendo y no Alexa, como la misma Parra lo ha planteado en diversas ocasiones.

"Se ha atrevido a decir que su hermana Alexa está alienada por su madre Ginny Hoffman, por qué nadie se ha puesto a pensar, qué tal si Daniela está alienada por Héctor Parra; hay que cuestionarnos todo, no sólo lo que nos convenga creer", se expresó ante la aprobación del equipo.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la alienación parental consiste en las conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el niño o niña un proceso de transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el rechazo, hasta llegar al odio.

Pariendo de esta definición, Daniela Parra no podría ser víctima de alienación parental porque su situación familiar no es la misma que la de Alexa, ella no es hija de la actriz Ginny Hoffman, sino de una abogada llamada Erika Martínez.

"¿Ya investigaste que quiere decir alienación parental como te recomendó Daniela Parra o sigues navegando en tu ignorancia?", se lee ente los comentarios de la publicación de este jueves de Flor Rubio en Instagram.

Daniela y Alexa, hijas de actor Héctor Parra, tienen diferentes mamás, y este habría sido un problema entre el actor y su exesposa Ginny Hoffman, pues según palabras del actor, a Ginny no le caía bien su primera esposa Erika Martínez, madre de Daniela, por lo que en reiteradas ocasiones trató mal a Daniela, situación por la que finalmente Héctor y Ginny se divorciaron.

Hace casi dos años, Héctor Parra contó al programa "Ventaneando" que sus hijas Daniela y Alexa se llevaban muy bien, convivían mucho y Alexa seguía demasiado a su hermana; mostró fotos y videos que acreditan la relación cercana y de amor que había entre las niñas y su padre, la cual cambió casi cuatro años antes de que Héctor fuera detenido en junio de 2021 por el presunto delito de abuso sexual.

Parra, contó que de un momento a otro, su hija Alexa se alejó de él y ya no quiso verlo, tampoco a su hermana, sin embargo, dijo contar con pruebas que demostrarían que su hija menor estaba siendo manipulada por su madre Ginny Hoffman, e incluso hizo público un audio en el que se escucha una discusión entre Alexa y su madre, en la que Ginny le habla mal de su padre y Alexa reacciona irritable y le pide que ya no le hable mal de él.

A la par, Alexa le confiesa a su madre que no le cae bien su padrastro, por lo que Hoffman le dice que entonces "se vaya a vivir con su papá y deje la casa"; esto y otras anécdotas que relató en su momento el actor, hicieron que se hablara de alienación parental.