'¿Qué hicieron con el verdadero Natanael Cano?', portada de revista genera reacciones 

La imagen de Natanael Cano en una portada de revista en México está generando muchas reacciones en redes sociales, entre ellas, el “exceso” de edición que hicieron sobre la foto del cantante de corridos tumbados.

Al inicio de esta semana, la publicación de GQ México en la que Natanael Cano es el protagonista desató cientos de comentarios en Instagram ya que el creador del actual género regional más escuchado habría sido víctima del exceso de Photoshop.

“Ya es intencional la edición después de lo de Karol G o qué onda. Cero se ve Natakong”, “ajajaja ¿qué pedo con su edición? ¿es para que lo acepte el público que los lee?”, “pero porque tan editada? Ni se parece al nata”(sic), se lee en los comentarios de la cuenta oficial de GP México en Instagram.

Recordamos que el pasado mes de abril, la cantante Karol G incluso reaccionó a la edición que publicó esta revista de sus fotos, en las que rechazó por completo la modificación de su rostro y su cuerpo.

“No sé ni por dónde empezar este mensaje, hoy se hizo pública mi portada en la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así, mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural”, escribió la cantante colombiana.

Cabe señalar que, en la publicación de GQ México, también participan los integrantes de Grupo Firme, destacándolos como “los nuevos héroes de la música mexicana”, algo que también desató las críticas de los usuarios, porque “ellos hacen apología del delito”.