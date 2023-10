¿Qué hacen actualmente las protagonistas de Mean Girls?

Mean Girls, o conocida en México como Chicas Pesadas, es una película de comedia juvenil del año 2004 y que, hasta la fecha, sigue demostrando su importancia dentro de la cultura pop.

La película ha sido referenciada en videos musicales, como en Thank U Next de Ariana Grande; así como también ha formado parte de la cultura del "meme", a pesar de estrenarse muchos años antes de que las redes sociales fueran algo.

Este "teen comedy" fue escrito por la comediante Tina Fey, quien con su genialidad, escribió una de las obras del cine más destacadas de todos los tiempos.

Algo que fue crucial para el éxito de la cinta, fue la elección del elenco, el cual era perfecto para cada uno de los personajes.

A continuación te contamos que ha sido de sus protagonistas:

LINDSAY LOHAN (CADY HERON)

Cuando la película se estrenó en las salas de cine, Lindsay era la chica del momento, sin embargo, sus decisiones le tomaron factura y se convirtió en un personaje polémico. Afortunadamente, ha retomado las riendas de su vida personal y profesional. En el año 2022 protagonizó la película navideña Falling for Christmas. Este 2023, acaba de convertirse en madre por primera vez junto a su esposo, Bader Shammas.

RACHEL MCADAMS (REGINA GEORGE)

Luego del éxito de Mean Girls, Rachel McAdams se convirtió en una de las estrellas más grandes de Hollywood. Ha protagonizado un sin fin de películas como About Time, The Vow y Spotlight, por esta última recibió una nominación al Oscar.

Este 2023 protagonizó la película Are You There God? It's Me Margaret, considerada una de las mejores cintas del año.

LACEY CHABERT (GRETCHEN WIENERS)

Tras su paso por Mean Girls, Lacey Chabert ha seguido en la actuación, aunque de manera más discreta que sus compañeras. La actriz ha protagonizado varias películas navideñas para televisión como Christmas at Castle Hart, Christmas Waltz y Christmas In Rome.

AMANDA SEYFRIED (KAREN SMITH)

Amanda debutó en el cine con Mean Girls, y desde entonces alcanzó la fama internacional, siendo protagonista de varias películas como Mamma Mia!, Los Miserables, In Time, Mank y Anon, por mencionar algunas.

En televisión ha protagonizado las series Big Love, The Dropout y The Crowded Room.

Ha sido nominada a varios premios como los Oscar, Golden Globes, Emmy y Critics Choice.