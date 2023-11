¿Qué fue los protagonistas de Twilight tras 15 años de su estreno?

Ya se cumplieron 15 años desde que la saga Twilight llegó a la gran pantalla, convirtiéndose en un fenómeno cinematográfico que marcó a toda una generación.

La primera película de esta historia romántica con toques de fantasía llegó a las salas de cine el 21 de noviembre de 2008, fue dirigida por Catherine Hardwicke y el guion fue escrito por Melissa Rosenberg, basado en el libro del mismo nombre de la autora estadounidense Stephanie Meyer. Gracias al éxito obtenido, fueron adaptados el resto de los libros: Luna Nueva (2009), Eclipse (2010) y el último libro fue divido en dos partes: Amanecer parte 1 (2011) y Amanecer parte (2012).

Sin embargo, parte fundamental del éxito de esta historia de amor entre un vampiro y una mortal, fue su elenco, el cual estaba liderado por Robert Pattinson como Edward Cullen y Kristen Stewart como Bella Swan.

Los años pasaron, pero los fans de esta saga cinematográfica no se han olvidado de ella, pues vive en los corazones de millones, y es que aunque la crítica profesional odiaba estas películas, los seguidores de estos vampiros le dieron más de 3 mil millones de dólares en taquilla a las cinco películas.

Sus protagonistas han tomado diferentes rumbos, algunos han logrado forjarse una sólida carrera en la industria de Hollywood, aunque otras de las figuras principales de esta franquicia han quedado casi en el olvido, siendo Crepúsculo su proyecto más destacado.

¿Qué hacen actualmente los protagonistas de Twilight?

Kristen Stewart

Luego de protagonizar Twilight, Kristen Stewart (Bella Swan) dejó de hacer cine comercial y apareció en varias películas independientes con las que logró demostrar su gran talento actoral. Kristen se lució en cintas como Equals (2015), Café Society (2016) y Personal Shopper (2016). En el año 2019 hizo su gran regreso al cine comercial con el “reboot” de Charlie’s Angels, la cinta Underwater (2020) y la comedia Happiest Season (2020). Sin embargo, fue el personaje de la princesa Diana, en la película Spencer (2021) del director Pablo Larraín , el que colocó a Kristen en otro nivel, pues le otorgó una nominación al Oscar.

Robert Pattinson

Harto de la fama mediática que le dio ser protagonista de Crepúsculo, Robert Pattinson (Edward Cullen) siguió los pasos de Kristen y se enfocó en hacer cine independiente, con el que se ganó los aplausos de los expertos. Entre las películas que realizó Robert están The Rover (2014), Maps of the Stars (2014) y High Life (2018), por mencionar algunas. Su nombre volvió a dar de que hablar tras protagonizar la aclamada película The Lighthouse (2019) y The King (2019) y The Devil All the Time (2020), ambas de Netflix. Su regreso al cine comercial ocurrió con Tenet (2020) de Christopher Nolan, pero fue con The Batman (2022), en la que dio vida al personaje principal, que su estrellato volvió a lo más alto.

Taylor Lautner

El caso de Taylor Lautner (Jacob Black) está lejos de ser comparable con sus co-estrellas Kristen y Robert, y es que el actor pasó de ser considerado una de las promesas de Hollywood y un sex symbol, a practicamente quedar en el olvido. Aunque luego de Twilight intentó convertirse en un héroe de acción en cintas como Abduction (2011) y Tracers (2015), estas no dieron resultado en taquilla. Más tarde apareció en comedias de Adam Sandler, Grown Ups 2 (2013) y The Ridiculous 6 (2015), ambas fueron un éxito comercial, aunque fueron destruidas por la crítica. Su más reciente película data del 2022, Home Team, de Netflix, en donde comparte créditos con Kevin James.

Anna Kendrick

Aunque su personaje era secundario y se limitaba a ser la compañera de clases de la protagonista, Anna Kendrick logró convertirse en una gran figura del cine, su talento la llevó a protagonizar la trilogía musical Pitch Perfect, además de aparecer en otras películas que han sido aplaudidas por los críticos como A Simple Favor (2018) y Alice, Darling (2022).

LOS CULLEN

El caso de los hermanos de Edward Cullen, interpretados por Ashley Greene (Alice Cullen), Kellan Lutz (Emmett Cullen), Nikki Reed (Rosalie Hale) y Jackson Rathbone (Jasper Hale), es muy similar, aunque todos han continuado trabajando en el mundo del entretenimiento, sus papeles y proyectos no han resultado del todo atractivos, pues no han conseguido imitar o superar éxito que vivieron con Crepúsculo.