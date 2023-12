¿Qué fue del elenco de Love actually?

A dos décadas de que la cinta Love Actually se estrenó, la vida de sus protagonistas han cambiado completamente, comenzando por actores de renombre, como Liam Neeson.

Pero especialmente se destaca Thomas Brodie-Sangster, el pequeño enamoradizo que se robó el corazón de los espectadores.

A sus más de 30 años, Thomas ha forjado una carrera sólida en el cine, interpretando roles diversos, desde un hábil ayudante del sheriff en Godless, hasta un atormentado vidente en Juego de tronos. Además, está a punto de casarse con Talulah Riley, añadiendo un toque romántico a su propia historia.

Keira Knightley, quien compartió pantalla con Liam Neeson en Star Wars: Episodio 1 se ha consolidado en el mundo del séptimo arte, gracias a cintas como Piratas del Caribe o Anna Karenina.

Emma Thompson, por su parte, es una leyenda de la industria y ha continuado brillando en la pantalla grande. Nominada al Globo de Oro por Buena suerte, Leo Grande, y participando en la película What's Love Got to Do with It?, demuestra que su talento sigue siendo reconocido.

La tristeza se apodera al recordar a Alan Rickman, quien protagonizó una de las historias más conmovedoras de Love Actually. Su fallecimiento en 2016 dejó un vacío en la industria del cine, pero su legado perdura, especialmente por su icónico papel como Severus Snape en la saga Harry Potter.

Colin Firth, otro miembro del elenco, ha explorado una variedad de roles después de Love Actually, destacando con un Oscar por El discurso del rey. Andrew Lincoln ha dividido a los espectadores entre aquellos que lo recuerdan como el enamorado padrino en Love Actually y aquellos para quienes siempre será Rick Grimes de The Walking Dead.

Hugh Grant, un elemento clave en las comedias románticas de la época, ha continuado cautivando a las audiencias, incluso asumiendo papeles tan peculiares en las películas como un Primer ministro en Wonka. Finalmente, Laura Linney, quien protagonizó varios éxitos en el mismo año que Love Actually, ha seguido consolidando su carrera, destacando como matriarca en la serie Ozark.