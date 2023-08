¿Qué fue del elenco de 13 Reasons Why, la polémica serie de Netflix?

La serie Por trece razones (13 Reasons Why) fue una serie de televisión de misterio y drama adolescente de Netflix, bajo la producción de Selena Gomez.

Esta historia se basa en el libro del mismo nombre de Jay Ahser y fue adaptada por Brian Yorkey por Netflix.

Fue un programa bastante polémico por su trama, pues tocaba temas fuertes, siendo el principal, el suicidio.

La serie gira en torno a una estudiante de preparatoria, Hannah, quien se quita la vida luego de una serie de fracasos, provocados por sus compañeros de clase. Tras su muerte, una caja con cintas de casete, grabadas por ella misma antes de su suicidio, revelas las trece razones por las que se quitó la vida.

En 2017 se estrenó con gran éxito, aunque desatando varias polémicas por su contenido, en total se realizaron 4 temporadas, siendo la última estrenada el 5 de junio de 2020.

NETFLIX

El elenco estaba conformado por varias jóvenes promesas de la actuación, a continuación te revelamos que ha sido de las estrellas de Por trece razones.

Dylan Minnette- Clay Jensen

Dylan ha seguido su carrera en la actuación con proyectos destacados como la serie The Dropout (2022) y la película Scream (2022).

También tiene una banda llamada Wallows, con la que ha lanzado dos álbumes de estudio: Nothing Happens y Tell Me That It's Over.

Actualmente, tiene 26 años de edad.

Katherine Langford- Hannah Baker

Aunque la serie se centraba en su personaje, Katherine estuvo solamente las dos primeras temporadas en el 13 Reasons Why. En 2020 protagonizó la serie Cursed de Netflix, aunque fue cancelada tras una temporada. Luego apareció en la miniserie Savage River. También realizó las películas Kmives Out y Spontaneous.

Tiene 27 años de edad.

Christian Navarro- Tony Padilla

Aunque fue uno de los actores principales de la serie, no ha tenido tanto trabajo tras su final. Su última aparición en la televisión fue en un episodio de La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales y la película Prey for the Devil, ambas en 2022. En 2023 estrenó The List: Rienda Suelta.

Al momento de escribir este texto cuenta con 32 años de edad.

Alisha Boe- Jessica Davis

Luego de Por trece razones, Alisha ha realizado varias películas como Gates of Darkness (2019), Poms (2019) , When You Finish Saving the World (2022) y Do Revenge (2022).

Tiene 27 años de edad.

Brandon Flynn- Justin Foley

Brandon aparece en la serie de Netflix, Ratched y las películas Looks That Kill (2020) y Hellraiser (2022).

Actualmente, tiene 29 años de edad.