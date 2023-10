¿Qué fue del doctor lagunero de MasterChef?

La edición 2020 de MasterChef contó con un lagunero que, aunque no llegó a la final, destacó a lo largo de varias semanas por sus platillos.

Se trataba a de Nicolás González, quien también estudió la carrera de Medicina.

"Mi amor por la cocina surge desde temprana edad, ya que en la familia es algo que siempre nos han inculcado y algo que nos une como familia", comentaba el lagunero en un video que subió a Facebook sobre la "Cocina más famosa de México".

El oriundo de Torreón fue el quinto eliminado de tal entrega de MasterChef México.

Un reto que consistía en preparar un salmón en tres diferentes versiones: fresco, ahumado y enlatado, fue lo que originó la salida de González, ya que a los jueces no le gustó cómo los elaboró.

Tras su salida, el doctor platicó con El Siglo de Torreón de cómo se sentía y adjudicó su salida a, "un mal día".

"Tuve un pequeño descalabro. Las cosas no salieron como estaban planeadas, la falta de técnica no influyó en mi salida, simplemente la había pasado mal el día que se realizó la emisión. Ese día desde que entré a la cocina no traía el sentimiento adecuado".

Sobre cómo aprendió gastronomía, el lagunero reveló que heredó el gusto de parte de su abuela materna y de la paterna.

"Ellas me enseñaron todo lo que sé en la cocina y también mi madre. La sazón familiar ha ido de generación en generación. De igual manera, he leído libros de cocina y videos; trato siempre de prepararme".

En la actualidad, Nicolás sigue combinando la medicina con la gastronomía.

Es director médico de un hospital particular y está a punto de dar a conocer una mini fundación para niños con cáncer.

En cuanto a la cocina, es consejero de Players Restaurant Choice y viaja bastante para conocer la gastronomía de otras partes de la República Mexicana.