¿Qué fue de los protagonistas de la telenovela Violetta de Disney?

Violetta fue una telenovela infantil-juvenil argentina que marcó a toda una generación, gracias a su música e increíble historia, millones vieron el programa original de Disney Channel alrededor del mundo.

El impacto de Violetta fue tal que se transmitió en varios continentes, incluido América Latina, Europa, Israel, Medio Oriente y África.

Algo que ayudó a que esta serie, que se transmitió entre el 2012 y el 2015, con un total de tres temporadas y 240 episodios, es que tenía un elenco lleno de talentos juveniles.

Ahora, recordamos a sus protagonistas y hacemos una actualización de sus vidas, en donde revelamos a qué se dedican actualmente.

Martina Stoessel (Tini)

La protagonista de la serie, Martina Stoessel, es ahora conocida en todo el mundo como Tini, se ha convertido en una estrella de la música latina que no para de lanzar éxitos y llenar estadios. En el año 2016 lanzó su primer álbum de estudio Tini, pero no fue hasta Quiero Volver del 2018, con el que alcanzó la fama, a este trabajo le siguió el disco Tini Tini Tini (2021). En 2023 lanzó el que es su cuarto álbum de estudio, Cupido, con el cual ha alcanzado mayor éxito gracias a los temas Mienteme y La Triple T. Actualmente Tini tiene 26 años.

Diego Ramos

Diego Ramos era el encargado de dar vida al padre de Violetta, en sus 50 años de edad, Ramos ha trabajado en múltiples proyectos actorales. Tras el final de la serie ha aparecido en otros programas como Educando a Nina (2016), Fanny la fan (2017) y la película La Panelista (2021).

Jorge Blanco

Violetta se caracterizaba por tener un elenco multicultural, por lo que los mexicanos no podían quedarse atrás, tal es el caso de Jorge Blanco, quien daba vida a León Vargas. Luego del final de la serie se unió al elenco de la serie, se ha dedicado a su carrera como cantante solista con la que ha estrenado los temas Si te tuviera, Light Your Heart y Te la dedico. Actualmente, es protagonista de la serie de Disney Plus, Papás por encargo.

Mercedes Lambre

Mercedes fue reconocida en todo el mundo por dar vida al personaje de Ludmila Ferro, tras el final de la telenovela, protagonizó el éxito Heidi, bienvenida a casa junto a Chiara Francia de 2017 a 2019; en total, se hicieron dos temporadas. También actuó en la serie WTF! Con la música a otra parte en 2021. Su más reciente proyecto es la película Yo, traidor.

Diego Domínguez

Por su parte, Diego Domínguez daba vida al personaje de Diego Hernández, quien se sumó al elenco a partir de la segunda temporada. Tras el final de Violetta, ha hecho varias series como Derecho a soñar (2019), Argentina, tierra de amor y venganza (2019), Días de gallos (2021) y Black Sunday (2023).

