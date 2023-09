¿Qué fue de los protagonistas de la serie juvenil The O.C.?

The OC es una serie de drama adolescente que marcó a toda una generación, principalmente a los millennials, aunque gracias al "streaming" el programa sigue vigente. Actualmente, puede verse a través de HBO.

En su momento fue muy exitosa, aunque solamente se estrenaron un total de cuatro temporadas entre el año 2003 y el 2007, pues fue cancelada. A pesar de esto, la serie tiene gran número de seguidores.

Este programa llegó a transmitirse en más de 50 países, incluido México.

¿De qué trataba The O.C.?

Contaba la historia de Ryan Atwood, un joven problemático y proveniente de un hogar destruido, quien es recibido por una familia acaudalada, los Cohen. Ahora, Ryan, junto a su hermano adoptivo, Seth, se enfrentan a la vida de la clase alta de Newport Beach.

La serie tiene elementos de melodrama y comedia.

¿Qué fue del elenco de The O.C.

Benjamin McKenzie- Ryan Atwood

Actualmente, tiene 44 años de edad. Benjamin McKenzie ha seguido su carrera en la televisión y el cine. Destacan proyectos como The Report y Line of Duty; sin embargo, es su papel en la serie Gotham como el detective James Gordon, el que le ha dado mayor popularidad.

Misha Barton- Marissa Cooper

Misha tiene una amplia trayectoria en el cine y la televisión, destacan sus apariciones principalmente en cintas de terror. Tiene 37 años de edad.

Adam Brody- Seth Cohen

El actor Adam Brody era uno de los galanes más deseados de The O.C. a la fecha tiene 43 años de edad y ha demostrado que sigue siendo uno de los más guapos del elenco.

Entre sus trabajos cinematográficos hay películas como Shazam!, Promising Young Woman y Ready or Not, por mencionar algunas.

Rachel Bilson- Summer Roberts

Rachel Bilson tiene actualmente 42 años de edad, tras The O.C. ha aparecido en series como Gossip Girl, Nashville, Take Two y Accused. Además, fue protagonista de la serie de drama y comedia Hart of Dixie.

Chris Carmack- Luke Ward

Aunque solamente apareció durante una temporada en The OC, es uno de los personajes que los fans más recuerdan. Después ha aparecido en las series Nashville, CSI: Miami, Smalville, Desperate Housewives y Drop Dead Diva.

Desde el 2018 tiene un personaje principal en la serie Grey's Antomy como Atticus "Link" Lincoln.