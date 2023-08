¿Qué fue de las integrantes de Fifth Harmony?

El grupo femenino, Fifth Harmony, fue uno de los más populares en la década pasada, desde que hicieron su debut como grupo en el reality The X Factor en 2012, en su edición estadounidense. Aunque en un principio, Normani Cordei, Camila Cabello, Ally Brooke, Lauren Jauregui y Dinah Jane hicieron sus audiciones por separado, los ejecutivos y el jurado, compuesto en ese momento por Demi Lovato, Simon Cowell, Britney Spears y La Reid, decidieron unirlas como un grupo.

Fifth Harmony no ganó la competencia, quedaron en tercer lugar por detrás de Tate Stevens y Carly Rose Sonenclar. Sin embargo, se llevaron un premio mayor, ya que acumularon un gran número de seguidores.

Tras el impacto en el reality, el grupo debutó oficialmente con el EP, Better Together (2013), del que se hicieron varias versiones, en español, acústico y remixes, de este se desprendió el sencillo Miss Movin On, con un impacto regular. Pero su éxito llegó con Reflection (2015), su álbum debut, pues definieron estilo empoderado y con más sensualidad, de aquí salieron los temas Boss, Sledgehammer y Worth It, este último fue un éxito global. Luego llegó 7/27 (2016), con el que se consolidaron como la girl band del momento con los hits: Work From Home, All in My Head (Flex) y That's My Girl.

A pesar del éxito, Camila Cabello decidió abandonar el grupo tras concluir la promoción de 7/27, y en 2017 emprendió una exitosa carrera musical con su sencillo Havana y el álbum debut Camila (2018).

Como consecuencia, el siguiente álbum del grupo, llamado simplemente Fifth Harmony, lo grabaron solo las cuatro integrantes restantes: Normani, Jane, Lauren y Ally; algo que no gustó del todo al público, pues el impacto fue menor, aun así realizaron una gira internacional y lanzaron varios sencillos como Down, He Like That, Por Favor, Angel y el tema de despedida Don't Say You Love, pues en 2018 anunciaron su separación.

Desde entonces, cada una de las integrantes del grupo ha tomado rumbos distintos y ha perseguido una carrera solista, así como probado en otras áreas como la actuación, el modelaje y hasta la escritura.

¿Qué fue de las integrantes de Fifth Harmony?

Camila Cabello

Camila fue la primera en abandonar al grupo y logró un debut musical de gran impacto con el álbum Camila (2017), principalmente con el sencillo Havana; a este le siguieron Romance (2019) y Familia (2022), los cuales contienen los éxitos Señorita y Bam Bam, respectivamente. A sus 26 años de edad, es una de las cantantes latinas más importantes, pues la artista está muy identificada con sus raíces cubanas y mexicanas.

Ha probado suerte en la actuación, pues en el 2021 protagonizó la película musical Cinderella, de Amazon Prime Video.

Por otro lado, en 2022 se convirtió en Coach de la temporada 22 de The Voice.

Actualmente, está trabajando en nueva música y tiene más proyectos en la actuación.

Normani

Normani ha tenido una carrera extraña, pues su debut solista tuvo gran recepción tanto de la crítica, como de los fans; sin embargo, las decisiones de su equipo de trabajo la han perjudicado, puesto que, aunque su primer sencillo, Motivation, se estrenó en 2019, aún no ha lanzado su álbum.

Cabe señalar que en tanto, Normani ha lanzado varios sencillos que han tenido gran impacto, principalmente en el ambiente del R&B y el hip-hop; algunos la han comparado con Beyoncé.

Ha trabajado con artistas como Cardi B, Megan Thee Stallion y Sam Smith, por mencionar algunos.

Entre los éxitos que ha lanzado se encuentran: Dancing with a Stranger, Wild Side, Diamonds, New to You, Waves, y Love Lies.

Se espera que su álbum salga antes de terminar el 2023 o principios del 2024.

Lauren Jauregui

Lauren, de 27 años, ha estado muy activa en la música, pues además de colaborar con artistas como Steve Aoki, Halsey y Pabllo Vittar.

También ha estado al pendiente de su proyecto solista, pues ha lanzado los sencillos Expectations, More Than That, Lento y 50ft, por mencionar algunos.

Además, de lanzar los EP, Prelude en 2021 y el más reciente In Between en 2023.

Ally Brooke

Aunque de manera más discreta, Ally, de 30 años, ha estado trabajando mucho tanto en la actuación, la televisión y su música, incluso lanzó una autobiografía.

Ha participado en el reality Dancing with the Stars, así como ha actuado en la película High Expectations y la serie Famous in Love.

Su libro Finding Your Harmony se publicó en 2020.

En la música ha experimentado con cantar en inglés y en español, con los temas Vámonos, Low Key, Lips Don’t Lie, 500 Veces y Mi música.

Dinah Jane

Dinah Jane, de 26 años, es quien menos activa ha estado, aunque en un principio estrenó los temas Bottled Up (2018) y Heard it All Before (2019); su último tema fue Missed a Spot en 2020.

Sin embargo, este 2023 regresó con la canción Ya Ya.

Tuvo una breve aparición en la película de Netflix, The After Party y el programa de VH1, Wild N Out.