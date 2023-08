¿Qué fue de Ashlee Simpson, la cantante pop rock que conquistó los 2000?

En la industria musical hay artistas que llegan para quedarse como Beyoncé o Madonna, pero hay otros casos en los que la fama y el éxito son efímeros, tal es el caso de la cantante estadounidense Ashlee Simpson, quien saltó a la fama a principios de los años 2000, en un momento en el que varias chicas competían por ser las "reinas del pop rock", tales como Kelly Clarkson, Hilary Duff y Avril Lavigne.

Ashlee es hermana de la también cantante, actriz y empresaria Jessica Simpson, quien para comienzos de los años 2000 ya era una superestrella del pop que competía contra Britney Spears, Christina Aguilera y Mandy Moore, sin embargo, su estilo era más "girlie" y pop. Es gracias a Jessica que Ashlee pudo comenzar una carrera, en un inicio comenzó como bailarina de su hermana, luego comenzó a aparecer en comerciales, hasta que obtuvo un papel principal en el drama familiar 7th Heaven, para la séptima y octava temporada.

Más tarde, en medio del nacimiento de las estrellas de realitys, Jessica y su esposo Nick Lachey, protagonizaron su propio reality show para MTV conocido como Newlyweds: Nick and Jessica, el cual se transmitió entre 2003 y 2005. Esto ayudaría a que Ashlee tuviera su propio programa llamado The Ashlee Simpson Show, en donde mostraba su proceso para grabar el que sería su primer álbum de estudio.

El resultado fue todo un éxito, puesto que Ashlee logró el éxito cuando lanzó el sencillo Pieces of Me, el primero de su álbum debut llamado Autobiography que se lanzó en 2004. El álbum vendió más de 5 millones de copias alrededor del mundo, aunque recibió duras críticas.

En medio de esto, Ashlee protagonizó un momento bochornoso, cuando se presentó en Saturday Night Live, y quedó evidenciado que estaba haciendo playback, ya que la pista falló y Ashlee comenzó a bailar.

A pesar de la polémica, Ashlee siguió disfrutando del éxito, sus siguientes sencillos: Shadow y La La gozaron de gran popularidad, principalmente en MTV.

Su siguiente álbum, I Am Me, gozó de menor éxito que el primero, pues solo vendió alrededor de un millón de discos; sin embargo, los sencillos Boyfriend y L.O.V.E. fueron todo un éxito internacional.

Su tercer y último álbum, Bittersweet World, tardó en llegar, puesto que Ashlee se tomó un tiempo para actuar en West End, en la obra Chicago como Roxie Hart. Además de grabar la película Undiscovered, esto en el 2006. Ese mismo año lanzó el tema Invisible, el cual sería agregado en Bittersweet World, que se lanzó hasta el 2008; aunque no obtuvo el éxito esperado, puesto que los sencillos Outta My Head (Ay Ya Ya) y Little Miss Obsessive no lograron tener impacto.

Luego Ashlee conoció a Pete Wentz del grupo Fall Out Boy, con quien se casó y tuvo un hijo, esto entre 2008 y 2011; en ese tiempo Ashlee abandonó su carrera musical, regresó al musical Chicago, pero esta vez en Broadway, en 2009 y 2013. Además de que protagonizó la serie Melrose Place, pero se canceló tras una temporada.

Tras su divorcio en 2011 con Pete Wentz, Ashlee intentó regresar a la música en 2012, con el tema Bat for a heart, pero pasó por completo desapercibido.

En enero del 2014 se comprometió con el actor Evan Ross, hijo de la cantante Diana Ross, y se casaron en agosto de 2014. En 2015 Ashlee dio a luz a su hija Jagger. En 2020, Ashlee recibió a su tercer hijo.

La famosa ha estado alejada de la música por completo, aunque ha dado pistas de un regreso, se ha dedicado de lleno a su familia.

En cuanto a la actuación, su última película fue Pawn Shop Chronicles, lanzada en 2013.

Ha tenido apariciones breves en televisión, en 2018 regresó a los realities tras protagonizar junto a su esposo Ashlee + Evan de E! Entertainment, mientras que en 2019 apareció en Drop the Mic y en 2020 lo hizo como jueza invitada de The Bachelor Presents: Listen to Your Heart.