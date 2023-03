¿Qué factores obligaron a cerrar la plataforma de Cinépolis Klic?

El que estudios como Disney optaran por retirar sus títulos, cuya renta representaba hasta el 80% de ingresos, fue lo que obligado a cerrar, a partir del 31 de mayo, Cinépolis Klic.

Alejandro Ramírez, director general de la principal cadena exhibidora en México, señaló que la decisión se dio luego de ver que varias compañías productoras optaron por abrir sus propias plataformas streming.

"Estuvimos 10 años abriendo brecha, ¿qué sucedió?, pues que durante la pandemia todos los estudios de Hollywood lanzaron sus propias plataformas y nos retiraron el contenido".

"Por ejemplo Disney era el proveedor de contenido más importante para Klic, lo que más rentábamos y vendíamos eran películas de Disney y ellos lanzaron Disney+. Otros estudios también lanzaron sus plataformas y una plataforma sin ellos y pocos contenidos, no es sostenible", explicó Ramírez.

Cine de nicho no fue suficiente

Hace una semana, cuando se anunció el cierre de Cinépolis Klic, varios usuarios lamentaron la decisión, pues ahí podían ver títulos no disponibles en otros canales streaming.

En él se llegaron a programar películas y cortometrajes de festivales como Morelia, lo cual era aplaudido por quienes no podían viajar a la ciudad michoacana, pero tenían a su disposición esa opción.

El ejecutivo indicó que eso no era suficiente para sostener la propuesta streaming.

"No era suficiente, no había suficiente masa crítica. El cine de arte, de autor, el documental, el cine independiente, es más de nicho. Sí, teníamos muchos títulos de ese tipo de cine, pero no tenía el tráfico suficiente para sostener la plataforma, lo que daba el 80% de ventas eran las películas comerciales", subrayó.

Este año, Cinépolis seguirá con crecimiento en el rubro de salas, pues abrirá 200 pantallas en los países que tiene presencia como México, Brasil, India y algunos de Centroamérica.