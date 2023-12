¿Qué es y por qué acusan de 'queerbaiting' a Billie Eilish?

El pasado lunes 4 de diciembre, la cantante estadounidense Billie Elish reveló en una entrevista para la revista Variety que se siente atraída tanto por hombres como por mujeres. "Yo pensaba, ¿no era obvio?. No sabía que la gente no sabía."

"Tenemos que llegar a un momento en el que ya no tengamos que salir del armario. Es que no creo en los armarios. ¿Por qué simplemente no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo, y nunca he hablado de ello", mencionó.

Luego de su declaración, la intérprete de Bad Guy ha recibido varias críticas por parte de cibernautas, quienes le han cuestionado su sexualidad y la han tachado de hacer "queerbaiting".

¿Qué es queerbaiting, palabra que fue asociada con la cantante Billie Elish?

El queerbaiting o también conocido como reclamo LGBTI, es un término que proviene desde 1990, y se utilizaba en el ámbito político para insinuar que alguien era gay con el propósito de dañar su prestigio.

Esta palabra también hace referencia a una estrategia de marketing que se utiliza para atraer y seducir a personas de la comunidad LGBTIQ+ para que se interesen en una obra, persona o programa en específico, sin tener ninguna representación.

¿Quién es Billie Elish?

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell es una cantante y compositora estadounidense. Nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California.

A los 13 años incursionó en el mundo de la música con su primer sencillo titulado Ocean Eyes, el cual fue subido en la plataforma de Soundcloud; sin embargo, tiempo después se viralizó y tuvo un éxito rotundo en internet.

En 2017, lanzó su debut, titulado Don't Smile at Me, alcanzando el top 15 de las listas de récords en numerosos países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá.

En 2019 sacó su primer álbum llamado When We All Fall Asleep, Where Do We Go? , llevándola a lista de álbumes del Reino Unido y Billboard 200 de Estados Unidos.

La cantante ha recibido varios premios como los premios Grammy, American Music Awards, Guinness World Records, MTV Video Music Awards, Premios Brit, Premio Globo de Oro y un Premio Óscar