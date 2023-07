¿Qué es la discalculia?

La discalculia es un trastorno de neurodesarrollo que afecta la capacidad de comprender y realizar cálculos matemáticos.

Esta condición forma parte de los trastornos específicos del aprendizaje, junto con la dislexia (dificultad en la lectura) y la disgrafía (dificultad en la escritura). Estos están catalogados en el DSM, el Manual de Trastornos Psiquiátricos, como un espectro más amplio de condiciones relacionadas con el aprendizaje. Sin embargo, es importante destacar que la discalculia se centra específicamente en las dificultades numéricas y matemáticas.

“Esto no es algo que se pueda detectar de manera temprana, sino que ya se detecta una vez que el niño está en la edad de adquirir esos conocimientos y posee un rezago significativo en esta área en comparación con sus compañeros. Por lo regular el niño está teniendo dificultades que discrepan mucho de lo esperado para su edad y del nivel que los demás niños de su edad están teniendo. En este punto es importante hacer una evaluación”, asegura Elizabeth Dávila, neuropsicóloga clínica.

Es fundamental realizar una evaluación exhaustiva que incluya pruebas de coeficiente intelectual para descartar problemas de inteligencia. La discalculia no está relacionada con el coeficiente intelectual, sino que es una dificultad específica en el ámbito del cálculo.

Esta condición no se atribuye a una lesión o mal funcionamiento en una parte específica del cerebro, sino a una disfunción en las conexiones cerebrales.

El proceso numérico implica diversas áreas del cerebro, como el lóbulo parietal izquierdo, encargado de la comprensión de símbolos y el procesamiento matemático, el lóbulo frontal, relacionado con la abstracción y la resolución de problemas, y el hemisferio derecho, que se ocupa de la orientación visuoespacial. En este trastorno, las dificultades se deben a las conexiones entre estas áreas más que a una lesión estructural específica.

Un tratamiento multifactorial

El abordaje de la discalculia requiere una atención especializada y un enfoque multidisciplinario. Es esencial contar con la colaboración de psicólogos, maestros y psicopedagogos.

Los maestros deben adaptar el currículo y emplear estrategias de enseñanza adaptadas a las necesidades del niño. Además, se recomienda que el niño participe en terapias de rehabilitación neuropsicológica o apoyo psicopedagógico especializado.

“Entre los niños con discalculia no todos tienen exactamente los mismos problemas, alquinos van a batallar más con la parte del razonamiento del concepto de cantidad, a muchos niños no siquiera les queda claro qué símbolo del número está representando una cantidad. Algunos sí tienen esto claro, pero al momento de pasar a la operación tienen dificultades para poder realizar el proceso de la operación, de agregar, de restar, y pues ya no se diga multiplicar o dividir”, expone la neuropsicóloga.

Ante este panorama, es importante trabajar desde los fundamentos, asegurándose de que el niño comprenda los conceptos básicos antes de alcanzar operaciones más complejas. Se utilizan materiales didácticos, ejercicios y situaciones de la vida cotidiana para ayudar al niño a comprender y aplicar los procesos matemáticos.

La atención y el tratamiento de la discalculia pueden variar según la gravedad del trastorno. Algunos niños pueden requerir apoyo psicopedagógico durante toda su vida académica. Es importante evaluar el nivel de dificultad que presenta el niño, su edad y comenzar el proceso de evaluación y terapia lo antes posible. No se debe esperar hasta que el problema se agrave, ya que esto puede afectar negativamente el rendimiento académico y la salud emocional del niño.

“Si cuando empieza la primaria empezamos a ver que el niño tiene dificultades para comprender ciertos pasos, pues sería importante empezar a ver cómo se le puede ayudar en la parte de la evaluación, además de que las terapias son importantes. No hay que enfocarnos solamente en la parte de la calificación o que se aprobó o no el año, sino que realmente ha aprendido los procesos y les están quedando claros para que esto no se vuelva un problema en su vida académica posterior”, afirma Dávila.