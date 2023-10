¿Qué dijo la mamá de Eiza González sobre la supuesta relación de la actriz con Mario Casas?

Eiza González y Mario Casas, el protagonista de A tres metros sobre el cielo, desataron especulaciones sobre un posible romance después de que fueran vistos paseando por las calles de Roma hace unas semanas. En las imágenes, ambos parecían sonrientes y cercanos, lo que generó un gran revuelo.

González es conocida por ser reservada en cuanto a su vida privada y suele evitar alimentar rumores en las redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión, parece que no pudo escapar de las cámaras de la revista '¡Hola!', que publicó fotos en las que aparentemente se les ve tomados de la mano y compartiendo un apasionado beso a principios de octubre.

Hasta el momento, ni Eiza ni Casas han hecho declaraciones públicas para confirmar o desmentir la relación. No obstante, fue la madre de la actriz quien habló en un encuentro con la prensa, y expresó su felicidad al ver a su hija contenta. Glenda Reyna incluso mencionó su deseo de ver a la celebridad casada en el futuro.

¿Glenda Reyna confirmó la relación de Eiza y Mario Casas?

Desafortunadamente, para los fanáticos, la madre de Eiza no reveló detalles sobre la aparente relación entre la actriz y Mario Casas, enfatizó que no tiene información sobre la vida de su hija.

Al ser preguntada acerca de Casas, Reyna respondió: "No sé de qué me estás hablando. No tengo idea". Sin embargo, sí reconoció que conoce quién es el actor.

Además, Glenda elogió a su hija como una mujer buena y trabajadora y mencionó que siempre ha sido una persona feliz.

Sobre los rumores de noviazgo, Reyna dijo en tono jocoso: "Ella se apoya en una pared, y ya le buscan novio".

Recordemos que lo largo de su estadía en Estados Unidos, a Eiza se le ha relacionado sentimentalmente con varias personalidades, como Jason Momoa.

Reyna agregó que el día que se confirme algún romance de su hija, ella estará encantada de gritarlo a los cuatro vientos, ya que lo que más desea es ver a Eiza feliz y satisfecha en el ámbito personal.

Además, comentó que la famosa se encuentra actualmente en España, trabajando en una película. Esta situación ha dado lugar a algunas conjeturas sobre si el beso capturado en las fotografías podría estar relacionado con la filmación de dicho proyecto.