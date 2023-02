¿Qué dice la canción de Kill Bill de SZA que compartió Shakira?

Ante el Día de San Valentín, la cantante Shakira compartió en redes sociales un video en el que aparece limpiando su casa mientras finge cantar el tema "Kill Bill", de la estadounidense SZA.

Por medio de TikTok, la cantante colombiana se aprecia cantando el tema musical; sin embargo, dicha canción habla sobre una mujer dolida por haber perdido al hombre que amaba y porque él ha encontrado la felicidad al lado de otra.

¿Qué dice la canción Kill Bill?

El tema musical que compartió Shakira generó gran impacto, pues lo que más llamó la atención de los internautas es la canción de fondo, ya que esta habla de que quiere matar a su ex.

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la próxima, ¿cómo llegué aquí? Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice el fragmento de la canción que utiliza la estrella colombiana.

Hasta el momento, el video acumula más de 13.3 millones de reproducciones y alrededor de 2.2 "likes".

Letra completa de la canción de SZA

Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida.

Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz.

Odio verte feliz si no soy yo la razón.

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura.

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres.

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti.

Si yo no puedo tenerte, nadie debería.

Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea.

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?.

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo.

Prefiero estar en la cárcel que sola.

Tengo la sensación de que es una causa perdida.

Tengo la sensación de que realmente la amas.

Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba.

Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales.

Pero, maldita sea, estabas fuera de mi alcance.

Estabas en el mercado con tu frutita perfecta.

Ahora estoy admirada, a ver hasta donde llega mi paciencia.

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso.

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura.

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres.

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti.

Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará.

Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea.

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?.

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo.

Prefiero estar en la cárcel que sola.

Lo hice todo por amor (amor).

Lo hice todo sin drogas (drogas) Lo hice todo sobria.

Lo hice todo por nosotros, oh.

Lo hice todo por amor (amor)Lo hice todo sin drogas (drogas).

Lo hice todo sobria.

¿No sabes que lo hice todo por nosotros?.

Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea (idea).

Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí?.

Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo (lo hago).

Prefiero estar en el infierno que sola.