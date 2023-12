¿Qué debes saber antes del estreno del tráiler GTA VI?

Tras una larga espera, ¡tenemos noticias del nuevo lanzamiento de Grand Theft Auto! La desarrolladora Rockstar Games anunció que el primer tráiler oficial del GTA VI se estrenará el próximo martes 5 de diciembre.

Ante la revelación de una imagen teaser, los fans inundaron las redes sociales para celebrar y hacer todo tipo de teorías al respecto. Y es que GTA es una de las franquicias más populares entre los amantes más veteranos de los videojuegos.

Si eres nuevo en el mundo gamer y no sabes por qué hay tanta euforia por el GTA VI o dejaste de seguir el título, en Tech Bit te contamos algunos datos básicos para que estés actualizado.

GTA tiene 26 años

El videojuego se lanzó por primera vez en 1997 para PC, GameBoy y PlayStation. Las siguientes entregas solo tardaron un año en llegar. GT2 y la versión GTA: London 1969 se estrenaron en 1999.

Hay más de 10 títulos

Grand Theft Auto tiene alrededor de 15 títulos dentro de su franquicia: GTA (1997), GTA: London 1969 (1999), GT2 (1999), GTA III (2001), GTA Vice City (2002), GTA Advance (2004), GTA San Andreas (2004), GTA Liberty City Stories (2005), GTA Vice City Stories (2006), GTA IV (2008), GTA Chinatown Wars (2009), GTA Episodes from Liberty City (2009), GTA V (2013), GTA Online (2013) y GTA The Trilogy - The Definitive Edition (2021).

Fue desarrollado por Rockstar Games

Rockstar Games es una compañía estadounidense desarrolladora de videojuegos, propiedad de Take-Two Interactive, famosa por su exitosa franquicia GTA. Pero no es su único éxito, también cuenta con otros títulos como Max Payne y Read Dead Redemption.

Es una de las franquicias de videojuegos más exitosas

Tan solo GTA V es considerado como uno de los títulos más vendidos de todos los tiempos. De acuerdo con el informe de Statista "Lifetime unit sales generated by Grand Theft Auto V worldwide as of November 2023", hasta noviembre de 2023 el videojuego acumuló más de 190 millones de unidades en todo el mundo, 20 millones de ellas solo se registraron en 2020.

Han pasado 10 años desde GTA V

Ante la ausencia de un comunicado oficial y múltiples rumores, los fanáticos más fieles siguieron a la franquicia durante una década con la esperanza del lanzamiento de un nuevo título. La confirmación por parte de Rockstar Games sobre sus planes para desarrollar GTA VI es relativamente reciente, en febrero de 2022.

La franquicia se une al catálogo de Netflix

A partir del 14 de diciembre, los usuarios del gigante de streaming podrán jugar Grand Theft Auto: The Trilogy-The Definitive Edition, la famosa trilogía conformada por títulos clásicos como Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City y Grand Theft Auto: San Andreas. Todos con mejoras y adaptaciones para dispositivos móviles.

¿Qué se sabe del GTA VI?

Rockstar Games no ha revelado muchos detalles sobre su lanzamiento más popular. Hasta el momento no hay una fecha de estreno oficial ni información sobre las consolas donde se podrá jugar, ni más adelantos sobre el videojuego. Solo queda esperar hasta el primer tráiler.

Por la imagen se espera que continúe el contexto de la franquicia en Vice City.