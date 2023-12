¿Qué artistas de Kpop visitarán México en el 2024?

El 2023 sorprendió a los fans mexicanos del Kpop, pues el país azteca recibió a grandes figuras de la industria del Kpop, tales como Blackpink, Everglow, Super Junior y aespa, por mencionar algunos.

Durante todo el año diversos idols y agrupaciones cantaron sus éxitos, como también lo hicieron New Jeans y (G)-Idle.

Para el 2024 las cosas parecen ponerse mejor, pues ya hay varios nombres de estrellas del kpop que suenan fuerte para presentarse en México.

Cabe señalar que ya hay dos grupos que han confirmado su presencia en territorio mexicano.

Por un lado, TWICE visitará la Ciudad de México en el mes de febrero con su gira Ready to Be. Las fechas son el 02 y el 03 de febrero del 2024 en el Foro Sol, ambas fechas agotadas.

En tanto, las chicas de IVE estarán también en la ciudad de México el 23 de junio en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira Show What I Have, su primera gira mundial.

¿Qué otros artistas podrían visitar México en el 2024?

Hay muchos rumores de que Blackpink podría regresar al país, aunque también otras figuras podrían llegar como el caso de Red Velvet, LE SSERAFIM, Stray Kids, SHINee y Seventeen.