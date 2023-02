¡Quantumania está aquí! Llegó a los cines la tercera película de Ant-Man

Las películas de superhéroes tendrán una presencia muy importante a lo largo de 2023 y ya se estrenó la primera.

Este jueves, los cines de la Comarca Lagunera y de todo México reciben de manera formal la película Ant-Man and The Wasp: Quantumania, con la que el Universo Cinematográfico de Marvel da inicio a su quinta fase. Ayer se realizó un preestreno con algunas funciones.

"Esta película arranca lo que nosotros llamamos la Fase 5, que inicia una historia muy específica en dirección hacia algunos filmes de Los Vengadores", comentó Kevin Feige a Cine Premiere refiriéndose a los largometrajes Avengers: The Kang Dynasty y Avengers: Secret Wars, que están contempladas para estrenarse en 2025 y 2026, respectivamente.

Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, Jonathan Majors, Kathryn Newton, Bill Murray, William Jackson Harper, Katy M. O'Brian y Randall Park conforman el elenco de la cinta dirigida por Peyton Reed.

En la trama, "Scott Lang" (Rudd) y "Hope Van Dyne" (Evangeline), junto con "Hank Pym" (Douglas) y "Janet Van Dyne" (Pfeiffer), exploran el Reino Cuántico, donde interactúan con extrañas criaturas y se embarcan en una aventura que va más allá de los límites de lo que creían posible.

Otras novedades que ofrece la película es la presentación a todo lo que da, de "Kang el Conquistador" quien debutó en el MCU en la serie de Loki y la conversión de la hija "Scott", "Cassie" (Kathryn Newton) en heroína.

"Fui muy afortunada de trabajar con estos titanes de la industria, estos íconos, Michelle Pfeiffer y Michael Douglas. Estaba muy intimidada, sólo quería que pensaran que yo era lo suficientemente 'cool' para estar ahí y no debí pensar de esa forma porque ellos no son para nada así, son un gran equipo", comparte la actriz."No importó que sean grandes leyendas, cuando me paré en el set me trataron como si fuera como ellos y sólo querían que hiciera un buen trabajo y eso es lo único que puedes pedir. Querían que yo brillara y simplemente no puedo creer lo afortunada qué soy", dijo Newton en una entrevista que dio al diario El Universal.

La primera aparición del personaje "Kang el Conquistador" en los cómics fue en el número 19 de Los Cuatro Fantásticos, en 'octubre de 1963.

"'Kang' es un supervillano que viaja en el tiempo, que también es un 'ser nexus' (nexus beings son entidades con la habilidad de afectar la probabilidad, el futuro y el flujo temporal). Eso nos deja el concepto de las variantes. Existen múltiples versiones de 'Kang' que son variantes. Estas versiones ocupan diferentes universos, multiversos y tienen diferentes intenciones. Todos son seres diferentes. Y yo aún sigo trabajando para continuar refinando y refundando las líneas que los distinguen", dijo Majors, quien da vida a "Kang", a Cinepremiere.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania no ha sido bien recibida por la crítica especializada, aunque seguramente eso no impedirá que tenga una muy buena taquilla internacional.

En la conocida página de Rotten Tomatoes, cuenta con una calificación de 53 sobre 100 de los críticos, todavía no se revela el puntaje de los fans.

"El MCU avanza inexorablemente hacia adelante, a través de fases y sagas, pero ¿cuál es la gracia si no hay tiempo de detenerse, reflexionar y disfrutar de una broma con viejos amigos?", dijo Ellen E. Jones de The Guardian.

"Ant Man (2015) fue entretenida; Ant-Man and the Wasp (2018) también fue entretenida. Quantumania, otra vez dirigida por Peyton Reed, es menos entretenida", externó Michael Phillips de Chicago Tribune.

En tanto que Justin Chang de Los Angeles Times manifestó: "Los momentos de ingenio y emoción que roban ocasionalmente la escena parecen excepciones en un vacío plano e inexpresivo".

Es un viaje familiar

Kathryn Newton menciona que la cinta que forma parte de la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel no es como nada que se haya visto antes. "Les prometo que esta película es una locura y los personajes son una locura, las mujeres son increíbles", comenta.

En su caso, por ejemplo, es de los rostros jóvenes que se han sumado a Marvel y que prometen un futuro en la saga, pues su personaje en los cómics forma parte de los llamados Young Avengers (Vengadores jóvenes).

Más allá de ser una historia de superhéroes en la que los personajes al hacerse diminutos entran al Reino Cuántico, en donde los espera "Kang el Conquistador", Kathryn Newton define a la historia de Ant-Man and The Wasp: Quantumania como un viaje en carretera en el que los personajes vuelven a encontrarse.

"Creo que el corazón de la película es definitivamente un padre y su hija reconectando su relación, reconciliarse por última vez. Me gusta bromear y decir que es como un 'road trip' padre e hija a través del Reino Cuántico", explica. (El Universal)