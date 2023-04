'Puros chismes', Emilio Osorio responde al rumor que asegura que es hijo de Bobby Larios

Después de que se esparciera el rumor que aseguraba que Emilio Osorio era en realidad hijo de Bobby Larios, ha sido el mismo hijo de Niurka quien respondió de una vez por todas a estas teorías.

Fue hace un par de días cuando a través de redes sociales se realizó una comparación entre Santiago Larios, hijo de Bobby Larios y Emilio Osorio, hijo del productor Juan Osorio, provocando que muchos internautas aseguraran que en realidad Emilio era hijo de Bobby.

Tras esta ola de señalamientos, fue Emilio quien, en entrevista para el programa de De primera mano, aseguró que solo eran chismes.

"Es muy chistoso, esto va por generaciones", comenzó a decir el joven cantante. "Me he dado cuenta de que mucha de la gente y familia que me sigue, que tiene mi edad, o un poquito más, desconoce quien es Bobby Larios y desconoce el chisme".

Tras esto, aseguró que nada de esto era verdad, y solo era un chisme que circulaba en redes sociales:

"Me di cuenta de que es un chisme generacional, entonces las personas mayores, o las personas que vivieron todo eso, conocen el chisme y las que no no. Entonces cuando pasa eso, solamente me doy cuenta de que termina siendo un chisme más", sostuvo.

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando también Niurka negó estos rumores, asegurando que Emilio tenía varios rasgos de su padre Juan:

"Cuando conocí a Bobby, ya Emilio había nacido. Entonces yo creo que el destino luego es travieso, y a veces le da comidita a los buitres, pero Emilio tiene todo el parecido de Juan, su papá", comentó en aquel entonces para un programa de la cadena Telemundo.