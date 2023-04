Puebla Vs. Toluca: Arranca este viernes la jornada 14 del Clausura 2023

El Puebla no la tiene fácil en la recta final del torneo y deberá ganarle al Toluca, segundo lugar de la tabla, si quiere seguir en la lucha por un sitio en la liguilla. La Franja recibe este viernes 7 de abril a los Diablos Rojos en el estadio Cuauhtémoc como parte de la Jornada 14 del Clausura 2023.

Los Camoteros vienen de una victoria tras imponerse 0-2 a los Bravos de Juárez y suman 16 puntos que los coloca de momento en la novena posición luego de cinco triunfos, un empate y siete derrotas.

Los poblanos deberán meter la carne al asador para ganarle en casa a los dirigidos por Nacho Ambriz y seguir sumando puntos de los 16 posibles, pero el camino no será fácil, pues le quedarán aún los partidos frente a Necaxa, Tigres y Xolos.

Eduardo Arce, estratega del Puebla, mencionó que cada vez están más cerca de la liguilla. "Esta victoria (ante Juárez) sabíamos que era muy importante. Teníamos que sumar de visita y nos acerca a nuestra mejor versión. Estamos para aspirar a un puesto 7 u 8".

Por su parte, el Toluca viene de derrotar 3-2 a los Tigres y colocarse en el segundo puesto de la tabla con 25 puntos tras siete victorias, cuatro empates y apenas dos derrotas; sin embargo, están conscientes que aún hay cosas por mejorar.

Nacho Ambriz reconoció su enojo luego de llevar una ventaja de tres goles a cero y cuyo encuentro terminó casi con el empate de los felinos. "Casi nos empatan el partido. No puede ser que otro partido terminemos con el Jesús en la boca… No podemos regalar partidos de esta manera, no puede ser que con un hombre más no podamos circular la pelota, yo la verdad que no estoy contento, el equipo está en segundo lugar, pero así no".

Con esa mentalidad, los Choriceros saldrán desde un inicio a proponer y sacar pronto el resultado y amarrar su posición dentro de los cuatro clasificados directos, en especial porque vienen partidos frente a Pumas, Juárez y Necaxa.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 16 del Apertura 2022 en un partido que terminó con un empate a un gol.

El encuentro se llevará a cabo este viernes en punto de las 19:05 horas centro y se transmitirá a través de TV Azteca.