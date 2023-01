Puebla quiere enmendarse y recibe al Querétaro en la fecha 2

Tras un arranque de torneo desastroso, el Puebla recibirá este viernes 13 de enero a los Gallos Blancos del Querétaro como parte de la Jornada 2 del torneo Clausura 2023.

En el encuentro de la Jornada 1, los Camoteros solo alcanzaron a marcar un gol vía penal frente al campeón Pachuca, y cayeron 5-1 en la peor goliza de los últimos años.

Este descalabro les bastó para ubicarse en el sótano de la Tabla General. Al respecto, su director técnico, Eduardo Arce, comentó que este resultado será un parteaguas para arrancar su proyecto frente a La Franja.

"Sin duda es un aspecto a mejorar, a mí lo que pasó el torneo pasado no me interesa, me interesa trabajar en este, claro que fue un parteaguas para ver cómo responde el equipo, yo creo que son profesionales, todos hemos sufrido este tipo de derrotas, no es agradable tenerlas en la primera jornada, pero qué mejor que sea la primera y poder enfrentar lo que viene con mucha mayor valentía".

Se espera que en su debut como local, Arce Peña encuentre el camino del triunfo y demuestre por qué fue elegido para sustituir al técnico argentino, Nicolás Larcamón.

Por su parte, el Querétaro logró sacar un punto en su visita al Estadio Azteca luego de empatar a cero goles frente a unas Águilas del América que no supieron arrancar con el pie derecho, situación que fue aprovechada por los dirigidos por Mauro Gerk.

El DT del Querétaro no desaprovechó la oportunidad para festejar este resultado y mencionó "venimos de varios golpes el torneo pasado, inmerecidos, arrancamos bien es lo bueno y motiva para el futuro, tenemos otra salida con Puebla y es bueno sumar. Sumar ante América representa mucho, hay que darle mérito a Querétaro y de ahí partimos".

Con este resultado, los Gallos se ubican en la posición 8 de la Tabla general, incluso uno por encima del América, lo que representa un buen arranque de torneo el cual esperan mantener en las siguientes fechas.

La última vez que estos equipos se vieron las caras fue en la jornada 12 del Torneo de Apertura 2022 sin que se hicieran daño, luego de un empate a un gol.

El encuentro se llevará a cabo este viernes, en punto de las 21:05 horas centro y se transmitirá a través de TV Azteca.