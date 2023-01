'Pudimos habernos matado', Florinda Meza recuerda cuando ella y Chespirito fueron drogados

Una reciente entrevista de Florinda Meza con la periodista Adela Micha ha arrojado a la luz algunos datos de un accidente que sufrió la actriz junto a Chespirito, en la boda del hijo del comediante, Roberto Gómez Fernández, y la artista Chantal Andere. Según "Doña Florinda" de "El Chavo del 8" ese episodio pudo haber sido fatal.

La escritora de 73 años que triunfó en la producción de Chespirito, mencionó qué ocurrió en el año 2001 cuando se rompió la nariz por culpa de un accidente y un agresor que nunca pudo ser identificado. La también cantante reveló que ella y su marido fueron drogados con metanfetaminas, cocaína y LSD en la boda.

Lo que sucedió con esas sustancias en sus cuerpos fue que comenzaron a sentir mareos fuertes, casi ni se podían mantener en pie y los latidos del corazón se les empezaron a acelerar. Lo que la "mamá de Quico" aseguró fue que alguien los drogó a través de las bebidas. "Nos podríamos haber matado Roberto y yo, por una bebida. Me partí la cara y mi hermosa nariz, la tuvieron que reconstruir. Fue en la boda de Robertito con Chantal", comenzó diciendo Florinda Meza García. Luego describió qué sucedió: "Yo había dejado mis lentes en la mesa donde estaba y me sentía muy mal [...] Empecé a sentir como si mil alfileres me picaran en todo el cuerpo, sentía caliente la cara, y el corazón lo sentía en las orejas, como si tuviera taquicardias o arritmias o lo que fuera, pero me sentía fatal".

Luego tuvieron que retirarse de la celebración porque se les nubló la vista: "Yo veía cómo la gente de pronto estaba lejos, lejos y luego sus caras se me acercaban, pero su cuerpo quedaba lejos, una cosa rarísima. Los semáforos, aunque estuvieran fijos, los veía como fuegos artificiales estallando, no lograba enfocar", fue parte de su declaración a la periodista. Meza pensó que si regresaba por los lentes que se había olvidado, tal vez su vista mejoraría. Lo que siguió fue que de regreso en el coche, se metieron por una calle en sentido contrario y los detuvieron unos policías que sospecharon que estaban alcoholizados.

Fuera de ese inconveniente, los actores llegaron a su hogar y allí fue cuando por los efectos prolongados de las drogas, la esposa de Chespirito cayó al piso de frente y se hizo daño en la nariz: "Yo pensé que me estaba dando un infarto. Me quiere ayudar a bajar, me pone una pierna, me pone otra, me deja deteniéndome de la puerta, pero se acerca mi perro, por quitar al perro, empuja la puerta y me voy como regla contra el piso [...] me partí la cara".