Publicidad molesta, publicidad necesaria

Desde hace algunas semanas, YouTube ha estado mostrando un aviso a usuarios que utilizan bloqueadores de publicidad para que lo desinstalen. Aunque Google ha anunciado que han logrado que mucha gente lo haga, además de obtener membresías, lo cierto es que es una lucha difícil de llevar.

Seguramente si eres asiduo a ver videos de YouTube, ya te habrás hartado de ver anuncios cada cierto tiempo, algunos tan irrelevantes que son molestos. Por supuesto que no es imposible consumir así. La red de videos por excelencia, presume más de 2 mil 500 millones de usuarios activos al mes, donde el 80% de las edades van de los 18 a 49 años según datos de 2020, además cuenta con más de 55 millones de usuarios suscritos a sus servicios premium (contenido exclusivo, contenido sin publicidad ni esperas y mejor calidad).

Lo cierto también es que como ahí y en la mayoría de sitios, ha habido un abuso en cuanto a la cantidad y tipo de publicidad, como lo hemos mencionado en este espacio, cuando uno no paga por un servicio, el producto es uno. Somos potenciales compradores a los cuales nos llegan anuncios, queramos o no, de cosas que hemos buscado (algunos con algo de paranoia creen que hasta de lo que hemos pensado), pero nada como eso. Más bien, así como en otros rubros, la inteligencia artificial ha llegado a la publicidad, aunado a que la gran G está presente en todos lados, cada sitio web en internet tiene código de Google a manera de medir estadísticas (Google Analytics), a manera de anuncios que se cargan de acuerdo al contenido que se tiene en dicha web, además de las preferencias globales de búsqueda.

Si, Google, Facebook, TikTok y otras grandes redes publicitarias nos siguen, y se quedan con la mayoría de las ganancias que pagan los anunciantes, dejando una parte menor a los creadores de contenido, por eso cada vez más esfuerzos de esas redes porque no salgas de su entorno y pases ahí más tiempo. Además, algunos más que otros, hacen uso de toda su tecnología para extraer datos de nuestro comportamiento para venderlos al mejor postor, que evidentemente les importa muy poco nuestra privacidad. En contraste, el modelo de negocios que han encontrado muchos generadores de contenido es tener un ingreso por la publicidad, porque las facturas no se pagan solas.

Así, algunos países y regiones están tomando cartas en el asunto, por ejemplo, el anuncio de Meta en la Unión Europea de ofrecer contenido sin publicidad, a cambio de una suscripción. No es porque sea iniciativa de ellos, es porque están siendo obligados a no recabar depende que información de sus usuarios, una salida por supuesto son las membresías, que cuando un servicio vale la pena y el costo es adecuado, más gente lo consume. Desde hace algunos años las membresías a servicios están cada vez más entre nosotros, y es normal que quien genera contenido tenga una remuneración acorde, más si puede fuera del control de estas grandes redes publicitarias. Primero la música, luego el contenido en streaming, los libros y ahora las noticias. Debemos comprender, que para generar contenido se requiere inversión, trabajo, talento y una estructura sólida para que así sea. No basta con grabar un video y hacerse viral, eso sucede en casos muy puntuales, con algo de suerte, creatividad y empatía. Diferente es cuando se trata de dar información noticiosa, porque ahí se deben consultar fuentes, verificar, investigar y todo lo que atañe al periodismo tradicional.

REGULACIÓN DE LA IA

Se están poniendo de acuerdo gobierno y tecnológicas para que la inteligencia artificial sea regulada. Lo gracioso del asunto, es que algunos gobiernos les han pedido a las empresas que se moderen. Varias empresas y personajes de la tecnología se han pronunciado al respecto ¡hay que regular! vociferan. Incluso hubo una iniciativa para detener durante unos meses todo el asunto de la IA, por supuesto, mientras ellos siguen buscando como quedarse con una mayor rebanada del pastel de lo que esto implica para todos.

