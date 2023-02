Publican libro sobre uso de drones de última generación

Investigadores laguneros pertenecientes a tres universidades de la región publicaron un libro sobre la aplicación de drones de última generación.

El ejemplar se titula "Design of control laws and state observers for fixed-wing UAVs, simulation and experimental approaches". Surgió con la intención de proporcionar la base para el estudio de los vehículos aéreos no tripulados de ala fija de última generación, también llamados como UAV por sus siglas en inglés (unmanned aerial vehicle).

Se trata de los investigadores Arturo Tadeo Espinoza Fraire y José Armando Sáenz Esqueda, de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura de la UJED; Alejandro Enrique Dzul López del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica del Instituto Tecnológico de La Laguna (TecNM) y Ricardo Pavel Parada Morado, de la Academia de Ingeniería en Tecnologías de Fabricación de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio (UNIPOLI).

En la obra, presentan un amplio campo de estudio para que los investigadores resuelvan problemas civiles o industriales, incluyendo además el desarrollo de modelos matemáticos que describen estos vehículos, mejor conocidos como drones.

El investigador de la FICA, Arturo Tadeo Espinoza Fraire, mencionó que este libro realizado gracias al importante trabajo colaborativo entre las instituciones laguneras, reúne el trabajo de doce años y representa un avance en el tema de vehículos aéreos no tripulados, ya que incluye simulaciones completas, de las cuales más del 70% cuenta con pruebas experimentales, mostrando así descripciones detalladas, procedimientos, programas utilizados, resultados representados a través de gráficos, etc. Por tal motivo, dicha investigación se coloca como una de las pioneras en el tema.

Por su parte, José Armando Sáenz Esqueda, investigador juarista, dio a conocer que otro de los aspectos relevantes en esta publicación, es que contiene revisiones matemáticas necesarias para comprender la teoría lineal y no lineal utilizada en las leyes de control y observadores, códigos de programa de controladores e incluso los códigos necesarios para leer los sensores utilizados en el sistema integrado, lo que facilita el aprendizaje tanto para estudiantes, así como para la comunidad científica y a su vez, de las áreas de la construcción y arquitectura.

El libro ya se encuentra disponible para su adquisición en formato físico y digital; y será distribuido por la editorial Elsevier, editorial académica con sede en los Países Bajos que se especializa en contenido científico, técnico y médico.